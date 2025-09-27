Sulmona: Mostra Fotografica “Obiettivo Celestino” ad Assisi dal 30 settembre

Sulmona,27 settembre- In occasione delle celebrazioni di San Francesco ad Assisi il 3-4 ottobre 2025 e in omaggio alla Regione Abruzzo per l’olio offerto per l’accensione della Lampada Votiva dei Comuni d’Italia, tra le varie attività collaterali, l’Accademia Sulmonese di Fotografia (ASF), su proposta dell’Assessore alla Cultura del Comune dell’Aquila, è stata invitata a presentare dal 30 settembre al 5 ottobre la Mostra Fotografica “Obiettivo Celestino” nella quale vengono rappresentati i momenti più importanti della vita del santo eremita e quelli più recenti, storici, che hanno portato alla sua “riabilitazione”.

In particolare quelli avvenuti nella Valle Peligna dove Pietro Angeleri visse gran parte dei suoi anni da eremita, ricevette la notizia della sua elezione al Pontificato (Eremo di S. Onofrio al Morrone) e dove fondò l’Ordine dei Celestini (Badia di S. Spirito) ma anche dove fu “riabilitato” da Papa Benedetto XVI nella storica visita a Sulmona del 4 luglio 2010 perché “seppe agire secondo coscienza, perciò senza paura e con coraggio”.

Rappresentati anche i momenti avvenuti a L’Aquila (Basilica di Collemaggio) dove fu incoronato Pontefice con il nome di Celestino V, emise la bolla della Perdonanza e riposano le sue spoglie, fu onorato da Papa Francesco primo Pontefice in 728 anni ad aprire la Porta Santa di Collemaggio nella storica visita del 28.08.2022; ed anche (San Basilio) dove tuttora vivono le ultime suore di clausura dell’Ordine Celestiniano che indossano la tradizionale tunica bianca con scapolare e cappuccio nero ed è conservata la reliquia del saio che ha vestito il Santo.

Le immagini, realizzate dai soci dell’ASF nei luoghi storici su menzionati nell’ambito del progetto promosso dalla Fondazione CarispAq Le Capitali Celestiniane verso il Giubileo 2025, sono già state esposte in Sulmona in occasione della Giostra Cavalleresca Europea della Pace e della visita del cardinale Zuppi e dello scrittore Paolo Mieli, a L’Aquila nella Basilica di San Basilio in occasione delle celebrazioni della Perdonanza Celestiniana, a Pescina in onore del capolavoro di Ignazio Silone ”Avventura di un povero cristiano” che restituì la figura di Celestino V alla storia riabilitando “il gran rifiuto” dantesco nel “coraggioso atto del povero cristiano”. Lo hanno annunciato Il Segretario ASF Curatore della Mostra Luciano Fagagnini e il Presidente ASF Rossella Ciurlia

i