Atletica: ai CDS nazionali di Modena i sulmonesi puntano al podio

Sulmona,26 settembre– Domani e dopodomani i migliori atleti sulmonesi tornano a far parlare grazie alla presenza di sette di loro impegnati nelle Finali Nazionali dei CDS allievi e allieve. Si tratta di giovani, tutti di Sulmona, tesserati con la Gran Sasso Teramo ma cresciuti e costruiti nella storica scuola dell’ASD Amatori Atletica Serafini sotto la guida di Luigi Carrozza, Domenico Carrozza e Annelies Knoll. I maschi vanno a Modena per la Finale “ORO A “ dove verrà assegnato il titolo di Campione Italiano di società, le donne, invece, scendono a Molfetta e incontreranno le società che si sono classificate dal 25° posto in poi. Per i due eventi di così grande portata gli atleti sulmonesi saranno determinanti per il risultato finale e diversi di loro punteranno ad occupare un posto sul podio. La Gran Sasso, infatti, grazia alla loro presenza, punta ad un risultato storico che dia ancora una volta una grande immagine all’atletismo regionale.

Gli atleti di punta della squadra maschile sono: Simone Ottaviani ( 400 hs e staffetta 4×400) , Matteo Tiriticco ( peso e disco), Riccardo Carrozza ( 4×400 e 4×100), Valentino Tomasetti ( 200 e 4×100), Lorenzo Sito ( alto ,asta e 4×100) .Invece le donne impegnate a Molfetta sono Susanna Antonelli ( disco e peso ) e Ilaria Ranalli ( 4×100).