Centinaia di agricoltori regionali oggi  a Bari per dire no ai trafficanti di grano

Sulmona 26 settembre- –Ci sono centinaia di abruzzesi tra i ventimila agricoltori della Coldiretti scesi in piazza questa mattina, da Nord a Sud, per dire basta ai trafficanti di grano che schiacciano il prodotto nazionale sotto i costi di produzione, costringendo le imprese agricole a lavorare in perdita e spingendo sempre più sulle importazioni estere. Un grido partito da Bari, cuore del “Granaio d’Italia”, città dove si sono ritrovati gli abruzzesi partiti con i bus organizzati dalle varie province, e da Palermo, altro simbolo della cerealicoltura, con manifestazioni simultanee anche a Cagliari, Rovigo e Firenze, tra cartelli, cori e sacchi vuoti con il tricolore per denunciare un sistema che distrugge il reddito agricolo. A rischio ci sono quasi 140mila imprese agricole italiane, concentrate soprattutto nel Mezzogiorno.

La protesta arriva mentre il prezzo del grano duro è crollato a 28 euro al quintale, con un calo del 30% in un anno, tornando ai livelli pre-guerra in Ucraina, mentre i costi di produzione sono aumentati del 20% dal 2021. Un chilo di pasta oggi viaggia sui 2 euro, ma agli agricoltori vengono riconosciuti appena 28 centesimi al chilo di grano. E l’Abruzzo, nello scenario nazionale, non è sicuramente tra le ultime regioni se si pensa ai suoi 37.200 ettari coltivati a grano duro e alle 5.804 aziende produttrici.“Serve dare dignità agli agricoltori, rispettando la legge sulle pratiche sleali che vieta la vendita sotto i costi di produzione – ha dichiarato il presidente Ettore Prandini – e rivedere completamente il sistema delle borse merci locali che vanno superate con una CUN (commissione unica nazionale) per la formazione del prezzo. Non possiamo svendere il grano sotto i costi, vogliamo più controlli contro gli speculatori. E agli agricoltori diamo un’indicazione chiara: i contratti di filiera sono lo strumento di difesa del reddito”.