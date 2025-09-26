La nuova via per la crescita dell’economia

In una stagione assai difficile come quella che si sta attraversando a livello regionale e sopratutto locale dove la politica appare ancora inadeguata, quindi debole, per affrontare le sfide piu’ urgenti spesso ci si interroga sulle sfide e prospettiva necessarie E allora che fare? Intanto puntare su una forte coesione territoriale e puntare sulle risorse straordinarie di cui dispone il nostro territorio come l’ambiente ed il turismo che per il centro Abruzzo rappresentano un valore aggiunto che puo’ valere molto

di Tommaso Paolini *

Lago di Scanno vero gioiello della natura

Sulmona,26 settembre-Il 9,8%è stato il tasso medio annuo di crescita dell’economia italiana durante la fase della ricostruzione successiva all’ultima Grande Guerra, sceso poi al 6% negli Anni Sessanta e poi ancora al 3, 2% allo scoppiare del primo grande shock petrolifero del 1973.

Gli Anni Novanta si sono caratterizzati per una crescita del PIL posizionata su livelli bassi: appena l’1%.

Negli Anni Duemila c’è stata una sostanziale stasi con ampie recessioni: il tasso medio annuo di crescita è stato dello 0,5% attribuibile: in buona parte, alla bassa produttività, al deficit infrastrutturale e alla burocrazia eccessiva. Questi numeri e le necessarie e continue innovazioni tecnologiche, allontanano sempre più la speranza di una riduzione della disoccupazione e accentuano la gravità e la profondità del “problema lavoro”.

Sulmona,Palazzo dell’Annunziata

La fine del lavoro: per richiamare il titolo di famoso e fortunato pamphlet di Jeremy Rifkln: saggista d’oltreoceano, non ci sarà. Non è il lavoro che finirà , ma è il lavoro come noi siamo abituati a concepirlo che andrà man mano scomparendo. Lo hanno imparato sulla loro pelle gli operai, gli impiegati e finanche i dirigenti: i notiziari , i giornali, le assemblee pubbliche nelle sale: anche istituzionali, ci fanno vedere la protesta dura di chi ha perso il posto di lavoro con il contorno:di politici ipcriti.

Guardando quei cortei , ascoltando perplessi gli slogan di fuoco dei partecipanti , seguendo attentamente gli sviluppi delle diverse situazioni cerchiamo di capire, di farcene una ragione per essere pronti ai nuovi scenari.

La sensazione però è che tanti di noi “sono pronti a tutto tranne che alla realtà”. Proprio come il generale Melas che, in guerra contro Napoleone nel Nord Italia, nella Battaglia di Marengo del giugno del 1800 studiava i manuali militari, mentre i francesi agivano con tecniche militari nuove. Melas fu inesorabilmente sbaragliato!

In questo periodo di bassa crescita dell’economia sia nazionale che regionale e locale le speranze di molti di sviluppo a lungo termine e di “sopravvivenza” nel breve, sono riposte nel turismo. Quelle speranze ci appaiono ben riposte se consideriamo gli elementi sui quali si fondano. .

Cocullo, la tradizionale festa dei separi

Innanzitutto la posizione geografica strategica tra il contesto romano-laziale e quello adriatico, nel senso sia della direttrice costiera che di quella dell’avanmare che, abbinata a un valido sistema stradale, pone l’Abruzzo a ridosso dei grandi bacini d’utenza quali quello della Capitale e quello dell’area napoletana e consente di mantenere i costi e i tempi della “variabile viaggio” entro livelli non elevati.

Altro elemento di di grandissima importanza nel momento attuale è la larga disponibilità di risorse naturali: i tre parchi nazionali e il parco regionale oltre una miriade di oasi e riserve naturali e marine: ben 38.

A questi due elementi di carattere “oggettivo” un altro elemento per così dire “soggettivo” e consistente in una certa mentalità di “fattiva imprenditorialità” degli abruzzesi dobbiamo aggiungere. Le numerose iniziative nate per soddisfare i bisogni, i gusti e i desideri dei turisti, tutte protese al raggiungimento di quell’importante traguardo con il quale si intende conciliare la tutela dell’ambiente con il benessere delle comunità locali nell’ottica di una sviluppo sostenibile, ci fanno ben sperare.

Serve però dare ancora più impulso a questa tendenza. Ad esempio portando a una maggiore visibilità con gli strumenti più efficaci della promozione i diversi eventi della tradizione: la Madonna che scappa in piazza di Sulmona, la Madonna della Libera di Pratola, la Festa dei serpari di Cocullo, La Sagra delle ciliegie di Raiano solo per citare i più importanti.

Potrà fare bene a questo caso la Transiberiana d’Abruzzo: al turismo dei treni storici ci crediamo molto!

* scrittore, già docente di economia presso l’Università dell’Aquila