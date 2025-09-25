giovedì, Settembre 25, 2025
Regione Abruzzo

Scende di oltre 10 milioni di euro il disavanzo 2024 del sistema sanitario regionale

Scritto da redazione
Nicoletta Verì, Assessore regionale alla Salute

Pescara, 25 set– Con l’approvazione definitiva, da parte della giunta regionale, del bilancio di esercizio 2024 della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila (sospesa il 30 giugno scorso dopo i rilievi dei revisori e del tavolo di monitoraggio ministeriale) si è concluso il procedimento di riordino dei conti della sanità abruzzese per lo scorso anno. E con il via libera al documento, il disavanzo complessivo 2024 del sistema sanitario regionale scende da 113 a 102.7 milioni di euro.Lo comunica l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì.

“Il risultato – spiega l’assessore – è stato possibile grazie ad una serie di verifiche sulle partite di bilancio, a partire dalle voci riguardanti insussistenze attive per presunti debiti ormai inesigibili che figuravano ancora nei prospetti contabili. Già a luglio, all’indomani della seduta del tavolo di monitoraggio, eravamo convinti di poter migliorare il risultato 2024 e i fatti ci hanno dato ragione, anche se resta chiara la necessità di disporre di maggiori risorse per finanziare il nostro sistema sanitario”.Il nuovo risultato è stato già trasmesso ai Ministeri affiancanti. 

