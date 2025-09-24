Pettorano sul Gizio,24 settembre- Si svolgerà sabato prossimo, 27 settembre, a Lama dei Peligni, in onore del poeta Antonio Del Pizzo, la Cerimonia di Premiazione della XIV Edizione del Premio Nazionale di Poesia in Dialetto VIE DELLA MEMORIA – VITTORIO MONACO, promosso dallo SPI Abruzzo e Molise e dal Centro Studi e Ricerche Vittorio Monaco e, quest’anno, organizzato in collaborazione con il comune di Lama dei Peligni.

La partecipazione alla edizione del 2025, è stata straordinaria a riprova del prestigio che il Concorso ha saputo conquistare a livello nazionale. Hanno partecipato 112 autrici ed autori da 17 Regioni d’Italia, in una grandissima varietà di dialetti e lingue locali. Tra questi, alcuni fra i più importanti nomi della poesia in dialetto dello scenario nazionale ma anche tantissime persone anziane che aderendo allo spirito del Premio hanno scelto la poesia in dialetto come “via della memoria” per raccontare la loro esperienza di vita e trattare di temi sociali che ruotano intorno al lavoro.

Nel corso della Cerimonia, ha spiegato il Coordinatore del Premio Mimì D’Aurora, saranno resi noti i nomi di Vincitori e Premiati scelti dalla Giuria per la XIV Edizione fra i 21 finalisti ai quali andranno: Primo, Secondo e Terzo Premio; Premio Città di Lama dei Peligni; Premio Speciale SPI-CGIL Chieti e 3 Menzioni Speciali della Giuria.