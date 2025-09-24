Osservatorio Legalità e Commissione Pari Opportunità per prevenzione e rispetto

L’Aquila, 24 set.L’Osservatorio per la Legalità della Regione Abruzzo, in sinergia con la Commissione Pari Opportunità, rafforza il proprio impegno con un pacchetto di iniziative mirate a contrastare la violenza di genere e a promuovere una cultura del rispetto e della legalità. In occasione del mese di novembre, dedicato alla lotta contro la violenza di genere, verrà presentato nei Comuni il progetto “On the road”, che entrerà nelle scuole con una circolare dedicata. Il percorso affronterà i temi del contrasto alla violenza, dell’educazione ai sentimenti e della prevenzione del disagio giovanile, coinvolgendo anche i genitori in un cammino di responsabilità e consapevolezza.

Alle presentazioni del progetto parteciperà anche l’Osservatorio per la Legalità, che è in procinto di formalizzare la propria manifestazione di interesse ad aderire al progetto “On the road”, così da rafforzare la collaborazione istituzionale e sostenere le attività di prevenzione ed educazione alla legalità. In collaborazione con la Commissione Pari Opportunità, l’Osservatorio intende avviare un’interlocuzione con Meta, finalizzata a rendere più rapida ed efficace la rimozione di contenuti offensivi e di link di phishing, nell’ottica di garantire maggiore tutela alle persone e promuovere un uso sicuro e consapevole del web.

“La sinergia tra istituzioni e rete territoriale – dichiarano i rappresentanti dell’Osservatorio e della Commissione – è fondamentale per prevenire la violenza, educare al rispetto e promuovere una società più sicura e inclusiva”.