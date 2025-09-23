Export vini, il Consorzio in missione tra Cina e Giappone

Chieti, 23 set.- Ristoratori, operatori, giornalisti, influencer, ma anche grande pubblico. È un target a 360 gradi quello coinvolto nelle ultime missioni in Oriente del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo. L’ente di promozione del mondo vinicolo regionale nelle scorse settimane è stato impegnato in un lungo tour che ha toccato il Giappone e la Cina. In Giappone i vini abruzzesi sono stati protagonisti di degustazioni e masterclass tra le quattro principali città nipponiche: Tokyo, Osaka, Nagoya e Fukuoka. “Focus delle nostre attività è stata la promozione delle denominazioni regionali nei confronti della ristorazione locale in vista della nostra consueta campagna Vini d’Abruzzo By The Glass”, spiega il presidente Alessandro Nicodemi, “che nel mese di novembre vede da quattro anni oltre 150 ristoranti coinvolti con abbinamenti tra cucina italiana e giapponese e i vini abruzzesi”.

Tra le iniziative in calendario anche incontri b2b finalizzati a supportare il percorso d’internazionalizzazione delle cantine regionali e un evento mediatico rivolto agli influencer giapponesi negli spazi del ristorante Niko Romito al quarantesimo piano dell’hotel Bulgari di Tokio.

In Cina il Consorzio ha partecipato ad un wine festival a Shangai volto a favorire la conoscenza dei vini abruzzesi al grande pubblico. La missione è proseguita a Pechino con un evento riservato alla stampa cinese e la partecipazione al Vinitaly China Roadshow (anche nella tappa di Wuhan), il format di Veronafiere che dal 2018 invita operatori di settore in walk around tasting, dove è stato allestito un wine bar con i vini abruzzesi e sono state svolte due masterclass a cura degli esperti Filippo Bartolotta e Sabina Yang.

“L’interesse dell’Oriente è sempre più crescente per i vini abruzzesi”, prosegue Nicodemi. “Abbiamo lavorato in modo da far conoscere i prodotti regionali su più livelli, dagli esperti al grande pubblico, raccontando tutte le sfaccettature e le possibilità che hanno i nostri vini. Ora proseguiamo con azioni di incoming, con un gruppo di americani che proprio in questi giorni saranno in Abruzzo per conoscere il territorio”.