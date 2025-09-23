martedì, Settembre 23, 2025
Copyright 2021 - All Right Reserved
Home Attualità Anversa: celebrata la prima giornata nazionale degli internati militari
Attualità

Anversa: celebrata la prima giornata nazionale degli internati militari

Scritto da redazione
Scritto da redazione

Anversa degli Abruzzi,23 settembre– Con Legge n. 6 del 13/01/2025 è stata ufficialmente istituita nella data del 20 settembre di ogni anno la Giornata nazionale degli Internati Militari, per non dimenticare le sofferenze e i sacrifici dei circa 650.000 giovani soldati che trascorsero molti mesi nei campi di concentramento in Germania, molti dei quali non riuscirono a ritornare in Patria.

Sulla scalinata che da Piazza Belprato conduce al Municipio, il 2 novembre 2024 venne inaugurato in maniera solenne il “Luogo della Memoria”, dove sono state apposte una targa commemorativa e delle pietre d’inciampo con incisi i nomi di sette compaesani che vissero quella drammatica esperienza.

Domenica 21 settembre ad Anversa, presso il piccolo piazzale, si è svolta una sobria Cerimonia in ricordo dei soldati anversani ex IMI che furono catturati dai tedeschi dopo l’8 settembre 1943, alla quale hanno preso parte numerosi concittadini e visitatori.

Dopo una breve riflessione di carattere storico e l’omaggio di una composizione floreale, il Parroco Don Andrea Accivile ha rivolto una preghiera anche ai caduti di tutte le guerre e impartito la Benedizione al monumento e ai presenti. Al termine molti dei i partecipanti hanno manifestato preoccupazione per i dolorosi conflitti bellici in corso, esprimendo l’auspicio che presto vengano raggiunti degli accordi di pace.

(Foto Tonio Fusco)

Leggi anche

Droga: operazione della Gdf di Sulmona, i finanzieri...

Intrecci di memoria di G. Palmerini, il 26...

Gdf Pescara, sequestrati smalti tossici, articoli elettrici pericolosi...

Gli Ufficiali dei Carabinieri forestali 8^ corso si...

“Adriatico ieri, oggi e domani”. Ultima Apericena letteraria...

Sulmona: sabato la presentazione del libro “Virgilia D’Andrea...

Mese della ricerca all’Università di Teramo: comunicare e...

Sulmona, che brutta storia!!

Arcicaccia comprensorio aquilano sollecita notizie sul ripopolamento dei...

 Sulmona: lunedì 15 Settembre  primo giorno di scuola per...

Lascia un commento

Registra il tuo nome, email, e sito internet su questo browser per la prossima volta che commenterò.