 Sulmona: il rilancio del servizio di trasporto pubblico affidato alla TUA spa

Federica La Porta,Assessore Comunale i trasporti

Sulmona, 22 settembre– Dopo anni di disagi e attese, Sulmona conquista finalmente un risultato storico: il rilancio del servizio di trasporto pubblico locale che sarà affidato alla società TUA S.p.a. Lo ha annunciato oggi Federica La Porta Assessore Comunale ai Trasporti

“Si tratta del primo grande traguardo- spiega La Pprta- raggiunto da questa Amministrazione guidata dal Sindaco Luca Tirabassi, che ha fatto della mobilità uno dei punti cardine della propria azione di governo.



Sin dal proprio insediamento, l’Amministrazione Comunale ha lavorato con serietà e determinazione per affrontare le gravi carenze del trasporto urbano, ormai ridotto al minimo e non idoneo a garantire un servizio adeguato ai cittadini.



L’analisi condotta ha portato a individuare la necessità di un affidamento diretto d’urgenza, indispensabile per superare nell’immediato la fase critica e assicurare la continuità del servizio.



Questo risultato è il frutto di un lavoro di squadra: consiglieri comunali, dirigenti e funzionari dei settori interessati, l’intera Giunta e il Sindaco hanno operato in stretta sinergia con l’Assessore ai Trasporti Federica La Porta, dando vita a una svolta epocale per la mobilità cittadina.



Con l’avvio di questa nuova gestione, Sulmona potrà finalmente contare su un servizio di trasporto pubblico moderno, efficiente e inclusivo. Non si tratta di un punto di arrivo, ma di un punto di partenza: un passo concreto verso una città più vicina alle persone, più attenta ai bisogni quotidiani e pronta ad affrontare le sfide del futuro.



Grazie all’azione compatta della maggioranza e al senso di responsabilità dimostrato anche dalla minoranza- conlude l’Assessore- Sulmona ritrova un trasporto urbano all’altezza delle proprie esigenze, tornando ad essere una città fruibile, viva e dinamica”.