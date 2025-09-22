lunedì, Settembre 22, 2025
 Sanità, Paolucci: “I numeri della Regione smentiscono ancora una volta la Verì”

Scritto da redazione
Silvio Paolucci,Cappgruppo Pd in Consiglio regionale

Sulmona,22 settembre– “Ancora una volta sono i documenti ufficiali della stessa struttura regionale a smentire clamorosamente le rassicurazioni dell’assessore Verì. La lettera del dirigente del Dipartimento Sanità, certifica che nessuna delle quattro Asl è riuscita a centrare l’obiettivo imposto del 2% di riduzione dei costi, con un disavanzo che rischia di chiudere a fine anno tra i 110 e i 120 milioni di euro”, dichiara il capogruppo PD in Consiglio regionale, Silvio Paolucci

“Basta menzogne per coprire le proprie inefficienze. Altro che deficit in calo: i numeri parlano di costi operativi in aumento per tutte le aziende sanitarie e di obiettivi falliti – aggiunge – . Siamo davanti all’ennesima prova della distanza tra la propaganda del centrodestra e la realtà dei conti della sanità abruzzese. Non si capisce a cosa servano le audizioni quando neanche la reale situazione ci viene descritta e raccontata. A pagarne il prezzo, purtroppo, sono cittadini e lavoratori del sistema sanitario regionale e lo stesso bilancio pesantemente segnato dal fallimento della destra, certificato a tutti i livelli” conclude il capogruppo.

