sabato, Settembre 20, 2025
Copyright 2021 - All Right Reserved
Home Prima Pagina Sulmona: lunedì doppia seduta di Consiglio comunale
Prima Pagina

Sulmona: lunedì doppia seduta di Consiglio comunale

Scritto da redazione
Scritto da redazione

Nel pomeriggio si affronterà anche il problema della Salvaguardia produttiva e occupazionale dello stabilimento Marelli  

Sulmona, Palazzo San Francesco-Aula consiliare

Sulmona,20 settembre- Il Consiglio Comunale di Sulmona torna a riunirsi  luned’ prossimo per una doppia seduta di lavoro dell’Assemblea Civica. In mattinata ( ore 8,30) i lavori saranno imperniati sull’ordinaria amministrazione come  la modifica di alcune deliberazioni adottate nei mesi scorsi riguardanti la composizione dei Gruppi consiliari e delle commissioni consiliari, Variazione di bilancio;Modalità di gestione del servizio trasporto pubblico locale Regolamento Comunale per la disciplina della videosorveglianza e della video analisi sul territorio comunale;lezione del Vice Presidente della Commissione di controllo e garanzia. Modifica della deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 30.06.2025.

Particolare interesse assume  la discussione delle Linee programmatiche di mandato per il quinquennio 2025-2030 .

 Un argomento delicato perché definisce le linee strategiche della nuova Amministrazione per il periodo considerato  che arriva però  in Consiglio comunale in ritardo( altra anomalia tipicamente sulmonese) perché, solitamente  il documeno è il primo politico necessario per avviare un confronto fra le diverse forze politiche  atttorno al quale è necessario costruire una vera solidarietà civica per il bene della città sulle emergenze e priorità che oggi è necessario affrontare

Nel pomeriggio invece è prevista una seduta straordinaria ( ore 16,30) del Consiglio comunale. Al centro dei  lavori la Salvaguardia produttiva e occupazionale dello stabilimento Marelli di Sulmona 

Leggi anche

Sanità: Cure oncologiche e trapianti, contributi regionali a tutte...

Sulmona e la politica che … non c’è....

Finalmente, pure Paolo potrà “vivere” in pace.La società,...

Eletto il nuovo Senato Accademico Università di Teramo

Incontro tra Anversa degli Abruzzi, Illiers-Combray e Gemünden

Trasporto Pubblico Locale, a Sulmona da Ottobre  toccherà a...

Raiano: un successo la IV edizione del Festival...

Sulmona: tutto pronto per la 73a stagione musicale...

Sanità, presentato il nuovo direttore generale Asl 1...

Gaza, sabato la mobilitazione “Fermiamo la barbarie” promossa  dalla...

Lascia un commento

Registra il tuo nome, email, e sito internet su questo browser per la prossima volta che commenterò.