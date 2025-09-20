Sulmona: lunedì doppia seduta di Consiglio comunale

Nel pomeriggio si affronterà anche il problema della Salvaguardia produttiva e occupazionale dello stabilimento Marelli

Sulmona, Palazzo San Francesco-Aula consiliare

Sulmona,20 settembre- Il Consiglio Comunale di Sulmona torna a riunirsi luned’ prossimo per una doppia seduta di lavoro dell’Assemblea Civica. In mattinata ( ore 8,30) i lavori saranno imperniati sull’ordinaria amministrazione come la modifica di alcune deliberazioni adottate nei mesi scorsi riguardanti la composizione dei Gruppi consiliari e delle commissioni consiliari, Variazione di bilancio;Modalità di gestione del servizio trasporto pubblico locale Regolamento Comunale per la disciplina della videosorveglianza e della video analisi sul territorio comunale;lezione del Vice Presidente della Commissione di controllo e garanzia. Modifica della deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 30.06.2025.

Particolare interesse assume la discussione delle Linee programmatiche di mandato per il quinquennio 2025-2030 .

Un argomento delicato perché definisce le linee strategiche della nuova Amministrazione per il periodo considerato che arriva però in Consiglio comunale in ritardo( altra anomalia tipicamente sulmonese) perché, solitamente il documeno è il primo politico necessario per avviare un confronto fra le diverse forze politiche atttorno al quale è necessario costruire una vera solidarietà civica per il bene della città sulle emergenze e priorità che oggi è necessario affrontare

Nel pomeriggio invece è prevista una seduta straordinaria ( ore 16,30) del Consiglio comunale. Al centro dei lavori la Salvaguardia produttiva e occupazionale dello stabilimento Marelli di Sulmona