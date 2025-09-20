“Adriatico ieri, oggi e domani”. Ultima Apericena letteraria estate 2025 del Team della D’Annunzio a Pescara. 

Pescara,20 settembre– Un vero gran finale con il geologo Enrico Miccadei, in foto, dal titolo “Adriatico, Ieri, oggi e domani“, martedì 23 settembre alle ore 20,30, presso “Autentiko, stabilimento balneare ‘Sole Luna”, Lungomare Matteotti, 112, Pescara. Come sempre, è consigliata la prenotazione direttamente presso il ristorante 085 375274.

“In questi ultimi anni si sta imponendo l’interesse generale per i numerosi e seri problemi inerenti i rapporti fra l’uomo e il pianeta. L’Abruzzo, noto “polmone verde” d’Europa, è tra i più importanti territori in un un nazionali per le peculiarità geologiche terrestri, ma pochi conoscono la geologia del Mar Adriatico.

In qualità di geologo, il professor Miccadei ha iniziato a ragionare come un unicum terra-mare per affrontare problemi quali i rischi geologici, le variazioni climatiche globali, lo sviluppo sostenibile, le risorse ed il paesaggio, la conservazione e corretta gestione del territorio, ma anche salute della regione e delle persone. Tutte tematiche che hanno uno sviluppo importante e basilare per la vita umana, per le società in tutte le loro forme ed economie. Oggi non si può più prescindere dal mare e il Nostro Adriatico è un punto di equilibrio unico, perché fa da termometro per tutte le discipline coinvolte. Nella prossima apericena conclusiva della stagione del 23 settembre giocheremo con il concetto di tempo e viaggeremo con la fantasia e le rocce in un viaggio che ci racconterà dalla storia geologica, iniziata almeno 200 milioni di anni fa ma vedremo in proiezione anche il futuro: come sarà il Mar Adriatico tra duecentomila anni.

(G.P.)