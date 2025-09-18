L’appello di Bianchi per “ un patto della politica” per reinserire Sulmona   nella strategia del Polo di Attrazione”

Finalmente dalla politica cittadina una proposta sensata
Sulmona, 18 settembre– “In occasione dell’approvazione del programma di mandato 2025 della nuova amministrazione comunale di Sulmona è importante che i gruppi politici trovino l’unitarietà trasversale con la proposizione di un emendamento che dia mandato di promuovere in ogni sede istituzionale e principalmente presso Regione Abruzzo, il reinserimento di Sulmona nelle Città abruzzesi qualificate Polo di Attrazione nella strategia nazionale.
Infatti con la recente qualificazione dell’ospedale quale primo livello ci sono ora tutte le condizioni perchè Sulmona possa tornare ad essere centro di erogazione dei servizi essenziali, funzione imprescindibile per tutto il territorio della Conca Peligna e del suo areale.
Rivolgiamo dunque un appello a tutte le forze politiche affinchè colgano l’occasione per sostenere la crescita strutturale della Città di Sulmona con la costruzione di un programma di mandato ambizioso che possa spalancare le porte ad un futuro capace di invertire la tendenza”.
Elisabetta Bianchi -Direzione Sulmona