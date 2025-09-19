venerdì, Settembre 19, 2025
Copyright 2021 - All Right Reserved
Home Politica Approvato il Progetto Esecutivo per la Demolizione della Scuola Primaria e dell’Infanzia “G. L. Radice”
Politica

Approvato il Progetto Esecutivo per la Demolizione della Scuola Primaria e dell’Infanzia “G. L. Radice”

Scritto da redazione
Scritto da redazione

Sulmona,19 settembre- Con deliberazione della Giunta comunale  assunta in data odierna è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla demolizione della scuola primaria e dell’infanzia “G. Lombardo Radice”, ubicata in via Palmiro Togliatti. L’intervento costituisce il primo stralcio funzionale del più ampio progetto di messa in sicurezza dell’intero edificio scolastico, finalizzato alla realizzazione di un nuovo e moderno polo educativo.

Il progetto esecutivo, redatto dall’Ing Ettore Di Napoli, prevede una demolizione controllata, suddivisa in più fasi, con particolare attenzione alla gestione dei materiali di risulta, alla valutazione degli impatti ambientali e al contenimento delle emissioni e dei rumori. 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è stato predisposto dall’ Ing. Antonio Carlo Boiocchi, già incaricato con Determina n. 1791/RG del 02/08/2023.

Il quadro economico complessivo dell’intervento ammonta a € 533.052,00, interamente finanziati con fondi propri del Comune.

“Si tratta di un’opera attesa da anni- dichiara il Vice Sindaco con delega ai Lavori Pubblici Mauro Tirabassi –   che permetterà di restituire alla nostra comunità scolastica un edificio all’altezza delle aspettative di famiglie, alunni e docenti. Puntiamo su qualità, sicurezza e sostenibilità per un futuro migliore dei nostri ragazzi. Con l’approvazione del progetto esecutivo, il Comune è ora autorizzato a procedere con gli adempimenti necessari per l’affidamento dei lavori, che prenderanno avvio nei prossimi mesi secondo il cronoprogramma approvato”. 

Leggi anche

Incontro su sanità penitenziaria, Nardella (Cnpp-Spp): ”Ottimo lavoro”

Governo: Renzi, prova a infilare fisco dentro i...

Sulmona – Cogesa ora è bufera nella maggioranza

“Comune che vai, fisco che trovi”, lo studio...

Tribunali abruzzesi – Di Girolamo(M5S): “La maggioranza prenda...

Sulmona: al via “ IncludiAMO” il progetto di...

Sulmona: a case Pente lo scempio archeologico non...

Non è solo questione di linee che cadono,...

Dodicenne vittima di violenza, Lega: serve responsabilità, ascolto...

Pd: Sulmona, grave episodio di violenza: “Davanti a...

Lascia un commento

Registra il tuo nome, email, e sito internet su questo browser per la prossima volta che commenterò.