Approvato il Progetto Esecutivo per la Demolizione della Scuola Primaria e dell’Infanzia “G. L. Radice”

Sulmona,19 settembre- Con deliberazione della Giunta comunale assunta in data odierna è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla demolizione della scuola primaria e dell’infanzia “G. Lombardo Radice”, ubicata in via Palmiro Togliatti. L’intervento costituisce il primo stralcio funzionale del più ampio progetto di messa in sicurezza dell’intero edificio scolastico, finalizzato alla realizzazione di un nuovo e moderno polo educativo.

Il progetto esecutivo, redatto dall’Ing Ettore Di Napoli, prevede una demolizione controllata, suddivisa in più fasi, con particolare attenzione alla gestione dei materiali di risulta, alla valutazione degli impatti ambientali e al contenimento delle emissioni e dei rumori.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è stato predisposto dall’ Ing. Antonio Carlo Boiocchi, già incaricato con Determina n. 1791/RG del 02/08/2023.

Il quadro economico complessivo dell’intervento ammonta a € 533.052,00, interamente finanziati con fondi propri del Comune.

“Si tratta di un’opera attesa da anni- dichiara il Vice Sindaco con delega ai Lavori Pubblici Mauro Tirabassi – che permetterà di restituire alla nostra comunità scolastica un edificio all’altezza delle aspettative di famiglie, alunni e docenti. Puntiamo su qualità, sicurezza e sostenibilità per un futuro migliore dei nostri ragazzi. Con l’approvazione del progetto esecutivo, il Comune è ora autorizzato a procedere con gli adempimenti necessari per l’affidamento dei lavori, che prenderanno avvio nei prossimi mesi secondo il cronoprogramma approvato”.