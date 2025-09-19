Sanità: Cure oncologiche e trapianti, contributi regionali a tutte le 177 famiglie richiedenti

“ Accolte e finanziate tutte le domande presentate nel 2024, grazie all’aumento delle risorse”

L’Aquila, 19 set.–Sono 177 le famiglie abruzzesi che beneficeranno del contributo regionale quale rimborso delle spese sostenute per la cura dei propri congiunti malati oncologici o trapiantati nell’anno 2024. Lo rende noto l’assessore alle Politiche sociali, Roberto Santangelo, a seguito della pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto.“Il dato rilevante – sottolinea l’assessore Santangelo – è costituito dal fatto che tutte le istanze sono state finanziate. In sostanza, tutte le famiglie che hanno presentato domanda e che avevano i requisiti indicati nell’avviso si vedranno rimborsare le spese sostenute. Questo è stato possibile grazie all’incremento della dotazione finanziaria rispetto agli anni precedenti, che ha permesso da un lato di dare soddisfazione a tutte le istanze e dall’altro di incrementare la platea dei beneficiari”.

L’anno scorso, infatti, le istanze accolte sono state 142, anch’esse tutte finanziate, mentre quest’anno a fronte dell’incremento delle domande degli aventi diritto, salite a 177, si è riusciti allo stesso modo a rimborsare a tutti le spese sostenute. “Anche per questo avviso – conclude l’assessore – siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo che si è prefissato la Giunta regionale con l’incremento delle risorse, quello cioè di ampliare quanto più possibile la platea dei beneficiari. Obiettivo politico che intendiamo portare avanti anche con un altro importante avviso, quello della Vita Indipendente, per il quale ci apprestiamo a pubblicare a breve il bando previsto nella programmazione Fse Plus

–È il caso di ricordare che l’avviso era diretto ai malati oncologici, ai trapiantati o in attesa di trapianto prevedendo una compartecipazione alle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per le cure nell’anno 2024. Il contributo economico è erogato su base percentuale in relazione alla tipologia di spesa e al soggetto beneficiario, persona fragile o accompagnatore, oscilla dal 50% al 100% delle spese sostenute fino ad un massimo per ogni singola domanda di 2 mila euro che aumenta a 3 mila in caso di rimborso a paziente e familiare.