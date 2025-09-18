Sulmona – Cogesa ora è bufera nella maggioranza

I partiti della coalizione che sostiene l’Amministrazione Tirabassi dopo la nota di dissenso del Consigliere Vincenzo Di Cesare sul metodo usato ha fatto chiarezza nelle ultime ore su alcuni aspetti anche se in città la vicenda è ormai un “ caso”

Sulmona,18 settembre- In una città dove la politica è in affanno e la soluzione dei problemi tarda ad arrivare a tenere banco in queste ultimi giorni resta ancora il Cogesa, le sue prospettive e la sua organizzazione sul territorio ma anche ele polemiche esplose all’interno della maggioranza che governa a Palazzo San Francesco.Nei giorni scorsi il Consigliere comunale Vincenzo Di Cesare ,non condividendo il metodo portato avanti dai suoi colleghi di coalizione per la soluzione del problema Cogesa, ha preso carta e penna e contestato pubblicamente, con una nota, la soluzione avanzata.

Un fatto abbastanza normale in politica quella del dal giovane consigliere che, probabilmente, ha raccolto e interpretato anche gli umori dell’opinione pubblica locale( e non solo) sulla vicenda a cui reazione non è piaciuta ai partiti della coalizione che nelle ultime ore hanno diffuso una nota sull’accaduto

“In merito alle dichiarazioni rilasciate dal consigliere comunale Vincenzo Di Cesare- si legge nel documento-riteniamo doveroso chiarire alcuni punti per rispetto della verità e dei cittadini.

La maggioranza – composta da Fratelli d’Italia, Noi Moderati, Sulmona al Centro, Forza Italia – ha lavorato con serietà e responsabilità sul delicato dossier dell’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti, svolgendo numerose riunioni e confronti interni. A tali incontri hanno partecipato tutti i consiglieri di maggioranza, ad eccezione – per ovvie ragioni – dei consiglieri Zuffada e Sgreccia.

Dopo un approfondito esame, anche dal punto di vista giuridico, è emerso con chiarezza che l’unica strada percorribile è quella della gara ad evidenza pubblica, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei termini di scadenza della convenzione in essere.

Abbiamo scelto la trasparenza, la legalità e l’efficienza.

I consiglieri di maggioranza hanno, in maniera imprescindibile, attenzionato: la tutela dei lavoratori; l’esercizio del controllo analogo;il principio di prevalenza

Considerati gli approfondimenti che la maggioranza ha fatto in merito, e soprattutto il tempo a disposizione di ogni consigliere per aggiornarsi e dimostrarsi preparato sul tema, rimaniamo stupefatti e basiti dal comportamento politicamente ondivago assunto dal consigliere Di Cesare, che, pur avendo condiviso con il resto della maggioranza tutti i passaggi politici e tecnici, senza mai sostenere tesi contrarie alla linea condivisa, improvvisamente, lontano dai momenti e dai luoghi di incontro della maggioranza, scopriva di essere in disaccordo con la maggioranza stessa, e constatiamo che, ancora oggi, a pochi giorni dalla scadenza amministrativa, non abbia ancora maturato una posizione chiara e definitiva.

La maggioranza resta comunque forte, unita e determinata, e ribadisce – conclude la nota- con assoluta fermezza la volontà di procedere con la gara pubblica, convinta che sia l’unico percorso in grado di garantire ai cittadini un servizio moderno, efficiente e trasparente”.