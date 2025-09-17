Sulmona: sabato la presentazione del libro “Virgilia D’Andrea una poetica sovversiva”

la scrittrice ed esule sulmonese si terrà presso la Libreria Ubik #fuoridipenna di Sulmona dalle ore 17:30

Sulmona, 17 settembre – Sabato 20 settembre 2025 alle ore 17:30 presso la Libreria Ubik #fuoridipenna in Corso Ovidio n. 182 a Sulmona si terrà la presentazione del libro “Virgilia D’Andrea una poetica sovversiva” di Francisco Soriano e Claudia Valsania, edito da Nova Delphi Libri e con la prefazione di Giorgio Sacchetti.

Il volume, che ha ricevuto alcune interessanti recensioni, ha l’obiettivo di approfondire la conoscenza della figura di Virgilia D’Andrea, nata a Sulmona l’11 febbraio 1888, maestra, poetessa della rivolta e scrittrice, giornalista militante e dirigente sindacale anarchica perseguitata dal fascismo ed esule, prima in Francia e poi negli Stati Uniti dove diventa protagonista delle lotte per l’emancipazione delle donne e dei lavoratori.

L’originalità del libro risiede nel non essere una semplice ricostruzione biografica della sua vita, ma una indagine a tutto tondo che, a partire dalla sua intensa attività letteraria, ne ricostruisca la complessa parabola politica ed esistenziale, annoverandola tra le scrittrici più interessanti e originali dell’epoca al pari di Ada Negri, Grazia Deledda ed altre.

Con questa presentazione il Centro Studi e Ricerche “Carlo Tresca” riprende il lavoro di approfondimento su Virgilia D’Andrea iniziato anni fa.

Alla presentazione del libro parteciperanno gli autori Claudia Valsania e Francisco Soriano che dialogheranno con Italia Gualtieri e Riccardo Verrocchi del CSR “Carlo Tresca” di Sulmona.