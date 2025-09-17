Sulmona: al via “ IncludiAMO” il progetto di inclusione sociale e lavorativa

Federica La Porta, Assessore comunale alle Politiche sociali

Sulmona,17 settembre– Il Comune di Sulmona, in qualità di Ente Capofila dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 4 Peligno, informa che oggi sarà pubblicato l’Avviso Pubblico per l’Individuazione dei destinatari per attivita’ volte alla formazione e all’inclusione lavorativa-Progetto “IncludiAMO”, Dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 4 Peligno.

Il progetto IncludiAMO, finanziato dal Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità, è finalizzato alla promozione dell’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disturbo dello spettro autistico, attraverso attività laboratoriali, percorsi personalizzati e interventi di supporto.

Finalità del progetto:

Promuovere l’inclusione attiva di persone con disturbo dello spettro autistico;Sviluppare competenze sociali, relazionali e lavorative;Offrire percorsi laboratoriali e formativi personalizzati;Rafforzare la rete territoriale tra servizi sociali, sanitari e formativi.

Destinatari: Ragazzi e ragazze dai 18 anni in su con diagnosi di disturbo dello spettro autistico;Residenti nei comuni dell’Ambito Sociale Distrettuale n. 4 Peligno.

Linee di intervento:

-Attività culturali, ricreative e sportive;Percorsi di avvio al lavoro;Inclusione socio-abilitativa;Attività complementari rivolte alle famiglie (formazione e supporto).

Scadenza e modalità di partecipazione:

Le istanze devono essere presentate entro e non oltre il 7 ottobre 2025, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico disponibile presso i Comuni dell’Ambito o sul sito del Comune di Sulmona.

Comune di Sulmona, Ente Capofila dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 4 Peligno.

Lo ha reso noto oggi Federica La Porta( nella foto), Assessore con delega alle Politiche Sociali