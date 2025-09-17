Finalmente, pure Paolo potrà “vivere” in pace.La società, tutta, merita la stessa pace?

Sulmona , 17 settembre – Finalmente, pure Paolo potrà “dormire e vivere” in pace! Non temerà il sorgere del sole, non dovrà aver paura ad uscire di casa, non dovrà vivere le aule delle scuole come patiboli autorizzati e plausi. Per la prima volta si sentirà accettato e percepirà, in maniera dilagante, il diritto di vivere come più lo identifica e lo aggrada. Forse penserà che la vita che gli spettava di diritto, sia cominciata, con qualche anno di ritardo, per esattezza dopo la sua morte, dopo che è stato costretto a suicidarsi. Paolo potrà, anche, convincersi e accettare tutto questo, ma in quanti, invece, dovrebbero perdere il sonno, per sempre? In quanti dovrebbero essere insonni dietro le sbarre? In quanti dovrebbero battersi il petto, perché o non hanno prestato la giusta attenzione o perché con risa e superficialità si sono resi complici di chi ha osato, di chi ha oltraggiato, di chi ha dileggiato, di chi ha ucciso, perché Paolo, stando a quando sta emergendo è stato indotto al suicidio, non ha retto più. In troppi e per troppo tempo contro di lui, chi e in quanti avrebbero sostenuto ancora tale macigno? Ucciso da tante, troppe mani e da tante, troppe parole e da tanti, troppi ghigni e da tanti, troppi silenzi.

Se solo le coscienze tornassero di moda, se solo la gente, per dirla alla contadina maniera, avesse il naso in faccia? La morte avrebbe meno posto e la vita tornerebbe ad essere diritto inviolabile. E difeso da tutti. D’altronde il ritorno ad un po’, di poco pretenziosa vita contadina, al lavoro all’aria aperta nei campi, servirebbe a stemperare, qualche genitore ultrà e tifoso dei propri figli bulli. A voler allargare lo sguardo potrebbe accadere che, tacciabili di daspo siano gli adulti per negligenza educativa. Adolescenti cibati con stucchevoli e contaminati, tu sei meglio degli altri, tu meriti tanto, tu farai strada. Pochi o nessuno che temano, al rientro a casa, una punizione per errata condotta, le punizioni non si usano più, pare siano dannose per la psiche, essere bulli non è dannoso per la psiche propria e degli altri? Altrimenti si appuri di che trattamenti necessità la psiche di un bullo, in qualche modo andrà pure fermata questa deriva esistenziale.

Ennesimo funerale preannunciato, unica variabile la data e l’ora “dell’uccisone collettiva” che è stata impartita da una società, sempre, più sensibile a parole e sempre più omicida nei fatti. Inutile poi liberare palloncini bianchi e far partire applausi, quando le bare bianche escono dalle chiese è tardi, è irrimediabilmente tardi. Una famiglia, quella di Paolo, distrutta, umiliata e lasciata sola, stando ai racconti. Distrutta dalla mancanza di ascolto, dalla mancanza di azioni volte ad isolare o a contenere, chi per anni e in maniera diversa ha commesso, non chi ha subito. Che Paolo subisse, pare, fosse risaputo, i suoi genitori lo hanno segnalato più volte e a più persone e soprattutto nel tempo.

Perché i bulli hanno posto e titolo per agire in ogni luogo di questa società? Perché ci si adatta a loro? Perché sembra che si concorra per agevolarli? Perché può accadere che Paolo “venga ucciso” quasi in pubblica piazza? Perché la pubblica piazza non resta patrimonio fruibile da tutti in modo libero e sicuro? Anche luoghi pubblici, come i corridoi e le aule delle scuole appaiono come capitalizzate a patrimonio dei violenti, dei disonesti.

Ogni quesito, ogni accadimento ha una matrice, ha un’origine, se non manifeste, se non appurabili e curabili in tempo, includono colpe e responsabilità. Il tutto ha troppo tempo per propagarsi e per divenire insostenibile, come è stato possibile? Necessario, appurare e responsabilizzare tutti, anche i più piccoli. Chi conia tanta brutalità non può non essere raggiunto dalla legge e non può continuare a fargli scudo la giovane età.

Cara società tutta, inutile piangere, inutile strapparsi i capelli per pochi giorni e poi tornare a fare spallucce. Insensato inseguire i bei voti a scuola, se poi perdiamo vite ingenue! Bisogna tornare a fare i genitori, si torni a dire no, si riesca a negare i soldi, si diano meno permessi e qualche sano ceffone in più, si prendano i telefoni e si scandaglino messaggi e le cronologie di accessi. Violare una finta e sterile privacy, per salvare una vita, far cessare una condotta errata è più importante di qualsiasi riservatezza. Si torna a scrivere che “mazz e panelle” hanno fatto i figli belli e sicuramente meno delinquenti. Duole scriverlo e ferirà leggerlo, ma si stanno “allevando delinquenti”, spesso perché si va di fretta, perché si è distratti o perché si pensa che i propri figli siano immuni da certi atteggiamenti, purtroppo si sa sempre troppo poco dei propri figli, perché li si lascia fare troppo e da soli e questo tempo del permessivismo che si è lasciato entrare nelle case, ne sta contagiando a grandi numeri.

Andare a difendere uno scolaro che non riconosce autorità ed autorevolezza ad un insegnante, è uno po’ come sancire che valenza e titolo sono della prepotenza, dell’impunità, della prevaricazione.

Tutti quelli che avrebbero dovuto presenziare ai funerali di Paolo e che hanno disertato, che impegni avevano? Si può diagnosticare loro un’acuta allergia alla verità del fallimento? Patologia che con adeguati antistaminici e farmaci specifici può essere curata, unica controindicazione è la necessità, prima di tutto, di amare sé stessi e poi di accettare che non si può educare a disporre dei sorrisi, della libertà e della serenità del prossimo.

A Paolo non è bastata la sua musica, il suo fare il pane, il suo avere passioni originali, per levare uno scudo contro i suoi aguzzini. Questo attesta che chi resta solo ed inascoltato è condannato a priori, nel caso di specie è stato condanno a morte. Bisogna tornate a dare contenuti ai ruoli familiari, istituzionali, politici, scolastici e educativi. Le navi della formazione e dell’educazione hanno disperso nel mare della modernità e della globalizzazione i contenuti originali e stanno continuando ad imbarcare acqua salata. Le si guidi in porti sicuri e ci si adoperi responsabilmente, affinché, tornino a salpare con cisterne pulite ed umane.

La colpa di quanto accaduto, purtroppo, è diffusa e per lo più resterà impunità, perché irrintracciabile in maniera capillare e perché spesso non ci si è resi neppure conto di ciò che si è fatto, tanto sembra normale, tanto lo si è reso normale.

Perché la colpa sia sempre meglio identificabile, perché sia arginabile e curabile è necessario che la comoda complicità venga messa al bando, mandata in esilio. I colpevoli diretti vanno puniti, i complici che non si sono sporcati le mani e non hanno riempito le proprie bocche di accuse, ma che hanno visto, tacitamente avallato o incoraggiato attraverso connivenze silenziose non abbiano a sentirsi assolti o innocenti, tutto sono fuorché assolvibili o innocenti, loro potevano fare la differenza.

Tutti chiamati ad arruolarsi, non vi sono ragioni per disertare, il bullismo non conosce confini e ha mezzi e capacità di spostamento, lo può fermare solo l’esercito della responsabilità che si assuma il dovere morale e collettivo di concepire la vita del prossimo come un diritto inviolabile.

Cesira Donatelli