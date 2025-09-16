Legge sulla montagna, ALI Abruzzo: “Non sia occasione persa, servono servizi”.

Il 18 settembre confronto ad Atessa sulle aree interne

Sulmona,17 settembre-“L’approvazione di una legge sulla montagna non deve trasformarsi in un’occasione persa, o in un provvedimento isolato ed inefficace”: lo dichiara Angelo Radica, presidente di ALI (Autonomie Locali Abruzzo), in riferimento al via libera in Parlamento proprio in questi giorni all’articolato di sostegno ai comuni montani. ALI Abruzzo sul tema delle aree interne e montane promuove un incontro di confronto che si svolgerà ad Atessa il 18 settembre prossimo.

“Per una valutazione complessiva- prosegue Radica- è necessario attendere l’elenco dei comuni che saranno destinatari delle misure di supporto: il criterio esclusivamente geografico rischierebbe di mettere da parte aree fragili in molti casi particolarmente bisognose di attenzione”.



Il direttore di ALI Abruzzo Alessandro Paglia sottolinea: “E’ chiaro in particolare che la dotazione di risorse appare sin d’ora assolutamente insufficiente e non può rispondere alla richiesta e alle proposte avanzate da tempo da ALI: non servono fondi limitati e isolati, ma un cambiamento di concezione e di politiche, una strategia complessiva che ponga le aree interne nel loro complesso beneficiarie di una nuova centralità. E’ dai servizi, a cominciare da scuola e sanità, che bisogna ripartire. E’ tra l’altro importante prevedere con urgenza al rifinanziamento della legge Realacci sui piccoli comuni: uno strumento che esiste ma che è inattuato perché privo di risorse”.



Proprio sul tema ALI organizza un incontro che si svolgerà il 18 settembre prossimo ad Atessa, al Val di Sangro Expò a piazza Abruzzo, a partire dalle ore 18.

Il titolo è “Aree interne, un patrimonio da difendere. Un approccio integrato per tutelare i comuni più fragili e identitari dell’Abruzzo”. Interverranno il consigliere regionale Vincenzo Menna, il professore di Storia del territorio e dell’ambiente all’Università degli Studi del Molise Rossano Pazzagli, i sindaci Giulio Borrelli (Atessa), Silvana Di Palma (Castiglione Messer Marino) ed Enzo Di Natale (Aielli), il presidente e il direttore di ALI Abruzzo, Angelo Radica ed Alessandro Paglia.