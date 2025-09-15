Pd: Sulmona, grave episodio di violenza: “Davanti a tanto dolore, non possiamo restare fermi”

Sulmona a, 15 settembre– Quello che è accaduto a Sulmona ci colpisce profondamente come comunità. Il grave episodio di violenza, attualmente al vaglio delle autorità giudiziarie non può lasciarci indifferenti. Se i fatti saranno confermati, ci troveremo di fronte a qualcosa di profondamente grave, che non si può spiegare “solo” con parole come “disagio” o “devianza”. È il segnale che qualcosa si è rotto nella capacità di riconoscere l’altro come persona. Alla giovane vittima e alla sua famiglia va tutta la nostra più profonda solidarietà che non può e non deve esaurirsi in una dichiarazione. Perché di fronte a episodi come questo, non bastano la condanna o l’indignazione. Serve una reazione concreta e condivisa.

Per questo all’ amministrazione Tirabassi chiediamo di attivare, da subito, un tavolo di lavoro con scuole, servizi sociali, associazioni e forze dell’ordine che ogni giorno lavorano con grande impegno e generosità. Il loro ruolo è fondamentale, e va sostenuto: perché la legalità non è solo repressione, è anche prevenzione, presenza, dialogo. Pensiamo anche alle famiglie, che spesso si trovano sole, spiazzate, senza strumenti.

Genitori, nonni, educatori che scoprono, a volte troppo tardi, che la violenza è entrata nella vita dei propri figli, nipoti, amici. È fondamentale costruire una rete di supporto e confronto, dove famiglie, scuole e servizi possano lavorare insieme, offrendo ascolto, sostegno e formazione. Per questo ribadiamo il pieno appoggio alla proposta di legge regionale — presentata nel 2023 e rilanciata dal Partito Democratico e dai Giovani Democratici — che punta a introdurre in modo stabile l’educazione alla non violenza in tutte le scuole e università abruzzesi. Non è più il tempo del “prima o poi” perché quando la violenza tocca una persona, tocca tutti noi. Questa non è solo una battaglia politica. È una questione di responsabilità. E di coscienza.

Enza Giannantonio

presidente circolo PD Sulmona

Ornella La Civita

Capogruppo PD Comune di Sulmona