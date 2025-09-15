lunedì, Settembre 15, 2025
Prima Pagina

Santangelo, buon anno 2025/2026 a studenti, docenti, famiglie e a tutto il personale della scuola

Scritto da redazione

L’assessore: il mio augurio per un percorso di crescita, scoperte e tante soddisfazioni

Sulmona,15 settembre- “Oggi inizia un nuovo percorso per migliaia di studenti, insegnanti e famiglie abruzzesi. È un momento fatto di emozioni, aspettative e anche di responsabilità: la scuola è la comunità in cui si costruisce il futuro della nostra regione e del nostro Paese. 

Ai nostri giovani voglio dire di non arrendersi mai davanti alle difficoltà: ogni sfida è un’occasione di crescita, ogni ostacolo può diventare un trampolino verso nuove opportunità. Con coraggio, impegno e passione potranno costruire il proprio futuro e contribuire a quello della nostra società”.

Con queste parole l’assessore regionale all’Istruzione, Roberto Santangelo, ha aperto il suo messaggio di augurio in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico 2025/2026.

“Il mio pensiero – ha aggiunto Santangelo – va innanzitutto agli studenti, affinché possano vivere un anno di crescita, scoperte e soddisfazioni; agli insegnanti, cuore pulsante della formazione, che con passione e professionalità accompagnano le giovani generazioni nel loro cammino educativo; a tutte le persone che lavorano nel mondo della scuola – amministrativi, tecnici, collaboratori e ausiliari – che con competenza e dedizione rendono possibile ogni giorno il funzionamento delle nostre scuole; e alle famiglie, sempre al fianco dei propri figli e parte attiva della comunità educativa”.

Santangelo ha quindi ribadito come la Regione Abruzzo intenda continuare a investire sulla qualità e sull’innovazione del sistema scolastico, affinché possa essere sempre più inclusivo ed efficace: “La Regione sarà al vostro fianco, con l’impegno di rafforzare la qualità del sistema scolastico e garantire opportunità sempre maggiori ai nostri giovani. Crediamo fermamente che investire nella scuola significhi investire nel futuro dell’Abruzzo e dell’Italia intera”. 

