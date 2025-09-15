Sulmona, che brutta storia !!

La città travolta dalla vicenda degli abusi subiti da una ragazza di 12 anni che ha suscitato sconcerto,imbarazzo e tanti interrogativi

Sulmona, 15 settembre- Il terribile caso di cronaca che ha coinvolto una dodicenne in città, vittima di abusi da alcuni mesi, ma anche filmata, ricattata, adescata, violentata e perfino derisa e intimidita esplosa nella nostra città ha suscitato enorme scalpore,indignazione e anche rabbia. Un caso ancora aperto su cui stanno indagando Tribunale dei minorenni,Procura della Repubblica, Polizia e Carabinieri

Da ieri le Agenzia di Stampa e tutte le testate giornalistiche televisive nazionali hanno posto al centro della propria informazione il “ caso Sulmona” esploso in una città solitamente tranquilla,culturalmente apprezzata e che ora fa discutere e pone una serie di interrogativi e preoccupazioni.

Stamani tutti i quotidiani nazionali, da Milano fino alla Sicilia, riportano in evidenza la notizia, con particolari, approfondimenti e ipotesi di sviluppo.

Oltre che per i ragazzi coinvolti,le loro famiglie c’è un’intera comunità e fors’anche la regione che oggi si pongono nuovi problemi che magari fino a qualche giorno addietro non avevano mai suscitato allarmi e preoccupazione.

Anche la politica sta reagendo:

la sen. Gabiella Di Girolamo (M5S) “Poche parole e tanta rabbia per quanto accaduto. La speranza è il coraggio mostrato dalla ragazzina che ha denunciato”

La notizia ha lasciato sgomenta la comunità e l’intero territorio. Le parole fanno fatica a venire nel pensare a quanto ha dovuto subire la ragazzina sulmonese. Dobbiamo interrogarci, tutti noi, e chiaramente non solo a Sulmona, su cosa non ha funzionato e non sta funzionando. Cosa porta due giovani poco più che adolescenti a compiere un crimine così orribile? La giustizia potrà certamente individuare le responsabilità penali, come sono convinta accadrà in tempi celeri, ma la riflessione su quanto accaduto e su come intervenire deve interessare tutti, politica in testa. È necessario investire sulla formazione dei giovani e sull’educazione affettiva e sessuale.Non aggiungo altro a commento di questa tristissima vicenda. Un abbraccio alla ragazza che ha subito tutto questo e ha trovato la forza di denunciare, cosa come sappiamo non scontata. Il suo coraggio è speranza: sia d’esempio e aiuto per quante vivono nella stessa situazione”.

Dice Marianna Scoccia( Vice Presidente del Consiglio regionale)- “Non mi limiterò a commentare, ma porterò la questione all’interno del Consiglio regionale, perché l’Abruzzo si faccia promotore di un piano strutturale e continuativo che coinvolga scuole, famiglie e territori. Pretenderò che diventi una priorità nell’agenda politica regionale”. ” Sono mamma di due ragazzi di 12 e 13 anni e questa notizia di una bambina della stessa età abusata e ricattata mi ha scosso profondamente. Esprimo solidarietà alla giovane vittima di questa orribile vicenda. Non è solo cronaca: è il segnale di un vuoto educativo e culturale che le istituzioni hanno il dovere di colmare” continua la vicepresidente “Come sindaco e come vicepresidente del Consiglio regionale sento la responsabilità di trasformare l’indignazione in azione. La repressione da sola non basta. Serve un intervento strutturale, che passi dalle scuole con programmi obbligatori di educazione al rispetto, all’affettività, all’uso consapevole dei social. Non più progetti spot” conclude “ma una linea chiara e continuativa da assumere a livello istituzionale.

Segreteria regionale PD Abruzzo e Conferenza delle Donne Dem: “Il caso di presunta violenza che arriva da Sulmona e su cui aspettiamo i chiarimenti che emergeranno dal grande lavoro di indagine da parte degli organi inquirenti, se confermato chiama in causa le istituzioni: non possiamo limitarci alla solidarietà e alla condanna, dobbiamo lavorare insieme sulla prevenzione e sulle responsabilità. Il fatto che una violenza così brutale possa essere stata non solo agita, ma addirittura filmata e condivisa, ci mette davanti a una verità drammatica: in Abruzzo, come nel resto d’Italia, manca un investimento serio nell’educazione al rispetto e alla parità. Non possiamo permettere che tutto venga ricondotto genericamente al “disagio sociale”, perché qui si parla anche di un dolore trasformato in contenuto da social. Per questo è tempo che la Regione dia un segno forte, con una legge che sensibilizzi e agisca sull’educazione, come avevamo proposto nel 2023 insieme al Gruppo regionale e ai Giovani Democratici, disegno di legge che i nostri consiglieri hanno ripresentato perché venga iscritta al primo Consiglio in programma. Un’occasione per lavorarci insieme, subito”, così il segretario regionale del PD Daniele Marinelli con la portavoce della Conferenza delle Donne Dem, Roberta Tomasi.“La Regione Abruzzo deve guidare un impegno educativo sistematico nelle scuole e nei territori, per questo ci appelliamo al Consiglio perché voti la nostra proposta di legge per rendere strutturali e permanenti i percorsi di educazione al rispetto e contro la violenza di genere nelle scuole e nelle università – rimarcano i due esponenti PD – . Non è più rinviabile. I dati parlano chiaro: siamo di fronte a una escalation di episodi sempre più crudeli, casi anche nella nostra regione. Abbiamo bisogno di una nuova cultura: di prevenzione, di responsabilità condivisa, di sostegno concreto alle famiglie e alle scuole. È assurdo che, nonostante le tante tragedie che ci hanno toccato, l’Abruzzo non abbia ancora promosso un piano regionale strutturato sulla parità e contro la violenza di genere. Questo non è un tema di parte, è una sfida che riguarda tutti. Senza un’azione comune, rischiamo di perdere gli argini di civiltà che ci tengono insieme. Restituire centralità al rispetto, alla dignità e all’educazione è oggi un dovere collettivo”.

Pezzopane,”Nessun dorma! e’ troppo, vicina a queste due ragazze ed a tutte le donne massacrate.

“Un altro terribile choc. Due nuovi vergognose vicende di violenza questa volta ai danni di due minorenni, ragazze appena adolescenti di Sulmona ed Avezzano. Il mio primo pensiero appena appresa la notizia, è andato a queste due ragazze, al loro dolore ed alla paura. Sono state colpite così profondamente, adolescenti coraggiose che hanno denunciato la violenza. Un abbraccio alle famiglie. Non siete sole. La mia totale solidarietà ed affetto. Due storie ignobili, una di esse contornata dallo schifo dell’uso intimidatorio e ricattatorio del web. La violenza maschile contro le donne sembra non volersi fermare, anzi trova forme sempre più infime con l’utilizzo di piattaforme, siti, gruppi fb e wa. Prima Mia moglie, poi phica. eu entrambe popolate da abruzzesi e poi le ultime sentenze che vittimizzano le donne colpite da violenza efferata. Tutte le battaglie fatte in questi anni ci hanno consentito di andare avanti con leggi nuove e di maggior tutela delle donne. Ma la sottocultura patriarcale e del possesso e’ ancora troppo diffusa. La donna ancora vista come oggetto di piacere e di possesso, senza rispetto per il suo consenso. Gravissimo che giovanissimi si dedichino a pratiche violente. Scuola e famiglia devono intervenire. Drammatico anche che le vittime siano ragazzine, adolescenti. Apprezzo il coraggio di chi ha denunciato, ed abbraccio con affetto queste ragazze invitandole ad andare avanti. La magistratura d le forze dell’ordine operino con serietà. Per accertare ogni aspetto e per tutelare le ragazze colpite. Non sono sole. Dobbiamo dare loro tutto il nostro rispettoso ed amorevole sostegno. Nessuno dorma. “ Così ha dichiarato l’on Stefania Pezzopane già parlamentare, attivista da sempre dei diritti delle donne e consigliera comunale riguardo ai due nuovi casi di violenza denunciati in Provincia dell’Aquila ( segue)