La classe dirigente della” città di Ovidio” ritrovi “  Il filo di Arianna” della politica: “ Mala Tempora Currunt”

di Sergio Venditti *

Sulmona,P.zza XX Settembre luogo simbolo della città

Sulmona, 13 settembre– L’annuncio del sindaco della Città di Sulmona, l’Avv. Luca Tirabassi, a cui va tutta la nostra solidarieta’ umana, del suo “fermo amministrativo” nel governo locale, non può che indurre alcune riflessioni politiche.

In attesa di una pronta guarigione personale, lan ostra analisi si deve esercitare sullo “stato di salute” della sua coalizione amministrativa, in primis per le responsabilità dei partiti e delle liste di maggioranza, con il Primo Cittadino “civico”, che in verità appare fin troppo condizionato da essi.

Infatti è palese agli attenti osservatori,la carenza di un reale “gioco di squadra” nelle stesse forze di governo, ricordiamolo omogenee a tutti i livelli istituzionali, che si imporrebbe in tali difficili frangenti, dalle generali condizioni geo- politiche, qui aggravate dalla crisi storica della “Valle Peligna” ed ora da quelle produttive, come la “Magneti Marelli”, alle gestionali e strategiche dei servizi primari-ambientali.

Tutti “dossier” complessi, che spesso si trascinano da anni, quasi per inerzia, nell’illusione che qualcun altro li debba risolvere, magari con una “bacchetta magica“, esterna al territorio, che eviti l’impopolarità ai gruppi dirigenti locali, che forse sono stati fin troppo generosi nelle promesse di un “nuovo rinascimento” di Sulmona, come “citta- territorio”, senza un progetto organico di interventi, realmente condiviso con il governo regionale e nazionale? Senza quest’ ultimo, non ci si illuda, non si intravvede nessuna “Uscita di Sicurezza “per l’intera Valle Peligna, come laboratorio attivo di progetti avanzati e “cantierabili”, combattendo così la “tempesta perfetta“, che si va abbattendo su di noi.

Questa sommando sia il duro “retaggio storico”: dallo spopolamento gravissimo all’acuta deindustrializzazione delle aree interne, con le nuove congiunture socio- ecomiche, che tendono a “polarizzare” i processi di crescita e sviluppo più sulle aree forti, costiere, meglio competitive, su servizi ed infrastrutture avanzati, a partire dai collegamenti dei trasporti e della logistica,trainati da grandi gruppi, con le loro filiere locali.

Per questo una riflessione è urgentissima, prima tecnica che squisitamente politica, nell’interesse del “Bene Comune“, con tutti i soggetti sociali, pubblico-privati, a partire dalle stesse misure di coesione, per le”aree fragili”, incanalandovi, piu che altrove, le risorse aggiuntive dell’Unione Europea, con quelle di “defiscalizzazione” per le imprese. Infatti talvolta queste sono meglio intercettate da altri territori, anche più ricchi ed attrezzati sulla complessa progettazione comunitaria, coniugate efficacemente, con la programmazione dei bilanci degli enti locali, che pure soffrono, più di altri livelli, di ristrettezze e tagli, perché è impensabile aumentare la pressione fiscale sui cittadini, per recuperare risorse di gestione dei servizi e per gli essenziali investimenti.

Nel suo ultimo libro il Prof.Costantino Felice: “Un Mezzogiorno Particolare”, analizza la “Storia dell’Abruzzo contro i luoghi comuni e le retoriche identitarie”. “Una regione molto diversa dalle

visioni stereotipate: non L’Abruzzo agropastorale inchiodato alle sue arcaiche tradizioni e rudi selvatichezze, bensì un Abruzzo intraprendente e attivo, pienamente inserito in quel Sud operoso che il nuovo meridionalismo da decenni va diventando”.

E cosi comunque conciliare la custodia del prezioso patrimonio storico- culturale, con nuovi modelli innovativi di sviluppo socio-economico, che riducano il “gap” di velocità tra le aree montane e quelle rivierasche, peraltro comune con altri territori italiani ed europei, dove però si è intervenuti efficacemente, con corsie preferenziali, assicurando sia la semplificazione delle procedure burocratiche,che i tempi certi di realizzazione di opere e progetti. Quindi in conclusione urgono questi interventi correlati, con pochi grandi obiettivi, senza disperdere risorse sul piano clientelare, ma che siano strategici ed innovativi, per l’”area vasta” peligna, con il contributo di capitali pubblici e del privato imprenditoriale e sociale,come le fondazioni bancarie.

In particolare la Fondazione Pescara Abruzzo , guidata dal Prof. Nicola Mattoscio, gia economista di Uni Ch , ha promosso alcuni mesi orsono, un interessante workshop su:”Abruzzo Innovazione“: a favore di uno dei poli del Sistema Nazionale dell’Innovazione, C.Next , come un prototipo replicabile a favore di una:” generale crescita economica, sociale e culturale del territorio”,

invertendo il trend (in)eluttabile del declino e della “decrescita felice”

“L’Abruzzo ha carattere cantonale; deve essere veduto, ricercato di valle in valle,in cento piccole capitali dei monti”. (Guido Piovene).

*– Rivista “Tempo Presente” – Abruzzo