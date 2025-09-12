venerdì, Settembre 12, 2025
Copyright 2021 - All Right Reserved
Home Prima Pagina Progetto Get Energy a Sulmona, la Consigliera  regionale Rossi chiede la convocazione  della Commissione Ambiente
Prima Pagina

Progetto Get Energy a Sulmona, la Consigliera  regionale Rossi chiede la convocazione  della Commissione Ambiente

Scritto da redazione
Scritto da redazione

Iniziativa di indubbio interesse per fare chiarezza su un progetto che divide e allarma l’intera Comunità peligna ma anche per  porre la Regione al centro di una strategia  precisa per il nostro territorio  che finora nessuno ha percepito-

Maria Assunta Rossi,Consigliera regionale

 Sulmona, 12 settembre- La Consigliera Maria Assunta Rossi chiede  alla Regione la convocazione della II Commissione Ambiente per chiarimenti sul progetto Get Energy Prime Italia a Sulmona Un tema che richiede attenzione, trasparenza e confronto con i cittadini Maria Assunta Rossi (Fratelli d’Italia) ha evidenziato la necessità di un approfondito confronto istituzionale sul progetto dell’impianto di pirolisi proposto dalla società Get Energy Prime Italia nella zona industriale di Sulmona.

“Non si tratta di ostacolare a priori iniziative industriali – ha dichiarato – ma di garantire un percorso trasparente, partecipato e rispettoso del territorio, prima di ogni eventuale autorizzazione.”

In particolare, la Consigliera Rossi sottolinea la necessità di  rendere pubblica la documentazione tecnica relativa al progetto;   prevedere una valutazione sanitaria preventiva, considerando la presenza nel comprensorio di altri impianti rilevanti, come Cogesa e Snam;  avviare un confronto aperto e plurale, che coinvolga cittadini, comitati, enti locali e tutti i portatori di interesse.

“La Regione vuole accompagnare lo sviluppo in modo responsabile, garantendo trasparenza, ascolto e tutela dei territori. I cittadini chiedono partecipazione e chiarezza: dobbiamo rispondere con serietà, senza pregiudizi ideologici, ma con attenzione ai dati e alla salute pubblica.”

Con questa iniziativa, la Consigliera Rossi conferma il proprio impegno a favorire un confronto costruttivo e a promuovere decisioni fondate su competenza, equilibrio e responsabilità istituzionale.

Leggi anche

Ancora una tragedia sul lavoro, non si può...

 (il caso)- Di Marco:  “confermata mancanza farmaci oncologici alla...

Eletto il nuovo Senato Accademico Università di Teramo

Incontro tra Anversa degli Abruzzi, Illiers-Combray e Gemünden

Trasporto Pubblico Locale, a Sulmona da Ottobre  toccherà a...

Raiano: un successo la IV edizione del Festival...

Sulmona: tutto pronto per la 73a stagione musicale...

Sanità, presentato il nuovo direttore generale Asl 1...

Gaza, sabato la mobilitazione “Fermiamo la barbarie” promossa  dalla...

Introdacqua: incontro pubblico per valorizzare l’impegno dei giovani...

Lascia un commento

Registra il tuo nome, email, e sito internet su questo browser per la prossima volta che commenterò.