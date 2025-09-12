Progetto Get Energy a Sulmona, la Consigliera  regionale Rossi chiede la convocazione  della Commissione Ambiente

Iniziativa di indubbio interesse per fare chiarezza su un progetto che divide e allarma l’intera Comunità peligna ma anche per porre la Regione al centro di una strategia precisa per il nostro territorio che finora nessuno ha percepito-

Maria Assunta Rossi,Consigliera regionale

Sulmona, 12 settembre- La Consigliera Maria Assunta Rossi chiede alla Regione la convocazione della II Commissione Ambiente per chiarimenti sul progetto Get Energy Prime Italia a Sulmona Un tema che richiede attenzione, trasparenza e confronto con i cittadini Maria Assunta Rossi (Fratelli d’Italia) ha evidenziato la necessità di un approfondito confronto istituzionale sul progetto dell’impianto di pirolisi proposto dalla società Get Energy Prime Italia nella zona industriale di Sulmona.

“Non si tratta di ostacolare a priori iniziative industriali – ha dichiarato – ma di garantire un percorso trasparente, partecipato e rispettoso del territorio, prima di ogni eventuale autorizzazione.”

In particolare, la Consigliera Rossi sottolinea la necessità di rendere pubblica la documentazione tecnica relativa al progetto; prevedere una valutazione sanitaria preventiva, considerando la presenza nel comprensorio di altri impianti rilevanti, come Cogesa e Snam; avviare un confronto aperto e plurale, che coinvolga cittadini, comitati, enti locali e tutti i portatori di interesse.

“La Regione vuole accompagnare lo sviluppo in modo responsabile, garantendo trasparenza, ascolto e tutela dei territori. I cittadini chiedono partecipazione e chiarezza: dobbiamo rispondere con serietà, senza pregiudizi ideologici, ma con attenzione ai dati e alla salute pubblica.”

Con questa iniziativa, la Consigliera Rossi conferma il proprio impegno a favorire un confronto costruttivo e a promuovere decisioni fondate su competenza, equilibrio e responsabilità istituzionale.