 Sulmona: lunedì 15 Settembre  primo giorno di scuola per gli studenti del Polo Scientifico tecnologico “Fermi”

Sulmona, 12 Settembre –Per l’avvio del nuovo anno, come di consuetudine, si svolgerà la tradizionale cerimonia augurale, prevista per le ore 8:30, nel cortile antistante il Liceo Scientifico, in via Togliatti; e per le 11:30 nel patio di ingresso dell’ITI di Pratola.

Ai Saluti della Dirigente Paola Ruscitti e di altre figure istituzionali, faranno seguito i pensieri e le riflessioni di studenti, genitori, docenti, per ribadire, confermare, condividere intenzioni, propositi, valori.