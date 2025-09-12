venerdì, Settembre 12, 2025
Attualità

 Sulmona: lunedì 15 Settembre  primo giorno di scuola per gli studenti del Polo Scientifico tecnologico “Fermi”

– come da calendario regionale-

Sulmona, 12 Settembre –Per l’avvio del nuovo anno, come di consuetudine, si svolgerà la tradizionale cerimonia augurale, prevista per le ore 8:30, nel cortile antistante il Liceo Scientifico, in via Togliatti; e per le 11:30 nel patio di ingresso dell’ITI di Pratola.
Ai Saluti della Dirigente Paola Ruscitti e di altre figure istituzionali, faranno seguito i pensieri e le riflessioni di studenti, genitori, docenti, per ribadire, confermare, condividere intenzioni, propositi, valori. 

