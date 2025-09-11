venerdì, Settembre 12, 2025
Cogesa: Il Pd alza il tiro: " Basta riunioni riservate,serve trasparenza"
Politica

Cogesa: Il Pd alza il tiro: " Basta riunioni riservate,serve trasparenza"

Scritto da redazione
Scritto da redazione

 “ L’ente è in una fase critica, eppure l’Amministrazione comunale continua a tacere”

Sulmona, 11 settembre -Alla luce delle notizie riportate oggi dalla stampa locale sulla riunione di maggioranza incentrata sulla scelta tra esternalizzazione dei servizi di raccolta e spazzamento o mantenimento in house, il Partito Democratico di Sulmona ritiene indispensabile riportare il confronto nelle sedi istituzionali.

Cogesa è in una fase critica, eppure l’amministrazione comunale, spiega la segreteria del Circolo di Sulmona, continua a tacere. Dopo la sottoscrizione, avvenuta nella prima settimana di agosto, della nuova convenzione tra i Comuni soci – atto fondamentale per rendere operativo il controllo analogo – non è stata intrapresa alcuna iniziativa politica o amministrativa conseguenziale.

Non solo: la firma di un documento così importante è stata tenuta nascosta per oltre un mese, senza alcuna comunicazione alla cittadinanza. Questo silenzio non è una semplice dimenticanza, ma un gesto grave, che tradisce un atteggiamento volto a rinviare irresponsabilmente le decisioni, aggravando ulteriormente la situazione di Cogesa.

La città non può più tollerare riunioni riservate e decisioni prese lontano dalla luce del Consiglio comunale.

Per questo il PD di Sulmona chiede la convocazione immediata di un Consiglio comunale straordinario e aperto, in cui l’amministrazione riferisca pubblicamente sullo stato dell’azienda, spieghi le ragioni di questo ingiustificato silenzio e indichi con chiarezza le soluzioni che intende adottare.

È tempo che la maggioranza si assuma la responsabilità delle scelte e restituisca ai cittadini il diritto alla trasparenza e alla verità.

