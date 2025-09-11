giovedì, Settembre 11, 2025
Copyright 2021 - All Right Reserved
Home Attualità Operazione Gdf Pescara: sequestrato uno stabilimento balneare per una bancarotta milionaria
Attualità

Operazione Gdf Pescara: sequestrato uno stabilimento balneare per una bancarotta milionaria

Scritto da redazione
Scritto da redazione

Pescara,11 set.-I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, a seguito di indagini delegate dalla locale Procura della Repubblica, in esecuzione di un provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Pescara, hanno posto sotto sequestro preventivo un noto stabilimento balneare della riviera pescarese per reati di bancarotta fraudolenta. Come ricostruito nel corso delle attività investigative, lo stabilimento (comprensivo di bar, ristorante, arenile asservito e attrezzature) e la relativa concessione balneare erano stati trasferiti dalla fallita società ad un’altra senza il pagamento di alcun corrispettivo e, in seguito, ad una nuova impresa costituita ad hoc ad un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato dell’intero complesso, valutato in circa due milioni di euro.

In sostanza la duplice operazione ha permesso di schermare, attraverso la momentanea interposizione di un terzo soggetto giuridico, una distrazione patrimoniale con una successiva compravendita. I trasferimenti aziendali hanno consentito la prosecuzione della gestione dello stabilimento balneare in capo ad una società molisana, con ingente danno patrimoniale alla società ormai decotta e significativo pregiudizio alle pretese dei creditori.  

Inoltre, sotto la lente dei finanzieri sono finite anche le registrazioni contabili e i flussi finanziari, che hanno evidenziato diverse anomalie con particolare riguardo alle movimentazioni di cassa, ai prelievi non giustificati e allo storno di posizioni debitorie, tutte operazioni che, di fatto, si sono rivelate essere improbabili giustificativi contabili e documentali di una serie di atti depauperatori del patrimonio aziendale con danni nei confronti società fallita per ulteriori 2 milioni di euro. Sulla scorta delle evidenze acquisite, il G.I.P. presso il Tribunale di Pescara, condividendo le valutazioni della locale Procura della Repubblica, ha ravvisato la sussistenza a carico dei cinque indagati di un grave quadro accusatorio per i reati di bancarotta fraudolenta e documentale a vario titolo loro contestati. L’azione della Guardia di finanza a contrasto di ogni forma di criminalità restituisce competitività e legalità al mercato, favorendo gli investimenti e lo sviluppo imprenditoriale, fermo restando il principio della presunzione di innocenza, per cui la colpevolezza delle persone imputate in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo in caso intervenga sentenza irrevocabile di condanna. 

Leggi anche

Vittorito: incidente sul lavoro , morto operaio di...

Lotta contro l’evasione fiscale: intesa Gdf Pescara, Procura...

Imprese: a Milano gli Stati generali degli eventi,...

Sabato la presentazione del volume “Storie di un...

Fondazione Cariplo e Sky valorizzano i giovani con...

Successo a Cansano per la festa del villaggio...

Corsa degli Zingari 2025:  vince Andrea Paletta 

Pescara:   salvataggio in mare  di un uomo in evidenti difficoltà

Daniela Di Santo nella Camera di commercio italo-lussemburghese

Penultima “Apericena Letteraria” Estate 2025 del Team Università...

Lascia un commento

Registra il tuo nome, email, e sito internet su questo browser per la prossima volta che commenterò.