Export, l’Istat classifica Ia regione al terzo posto in Italia con un incremento del 10%,1

L’Aquila, 11 set.-L’Abruzzo si conferma tra le regioni italiane più virtuose per l’andamento dell’export nel primo semestre 2025. Con un incremento del 10,1% su base annua, la regione si posiziona tra quelle con le performance più brillanti, terza in Italia dietro a Lazio, Toscana e davanti al Friuli-Venezia Giulia. Dati che sono stati diffusi dall’Istat sulla base della rilevazione dell’export nel primo semestre 2025. Secondo il Presidente della Regione Marco Marsilio “Un risultato particolarmente significativo arriva dal comparto farmaceutico, chimico-medicinale e botanico, che – insieme alle produzioni di Toscana, Lombardia e Lazio – ha contribuito per 3,4 punti percentuali alla crescita delle esportazioni nazionali. Questi dati confermano la capacità dell’Abruzzo di competere a livello internazionale, posizionandosi ai vertici delle regioni del Sud, puntando su settori ad alto valore aggiunto e innovazione.L’export è un indicatore fondamentale della vitalità della nostra economia: la crescita a doppia cifra testimonia la forza del nostro sistema produttivo e la qualità del lavoro delle imprese. Continueremo a sostenere i nostri distretti industriali e le filiere strategiche, affinché l’Abruzzo rafforzi sempre più la sua presenza sui mercati esteri.

È un segnale incoraggiante che ci spinge a lavorare con determinazione per consolidare questa traiettoria positiva. Un ruolo cruciale, in questa prospettiva, è rappresentato dagli investimenti in ricerca e innovazione: i fondi di investimento guardano con interesse alle aziende farmaceutiche e occorre quindi puntare a rafforzare ulteriormente il legame tra imprese e ricerca accademica in Abruzzo.

Da questo punto di vista, i 58 milioni del Bando FESR sulla ricerca – che diventeranno 88 con lo scorrimento delle graduatorie – costituiscono un segnale forte di cosa significhi investire sul futuro e consolidare le filiere industriali strategiche del territorio. In ultima analisi questi dati confermano che l’Abruzzo è una regione a forte valenza industriale. Nonostante il rallentamento della produzione dei veicoli commerciali, i settori della chimica-farmaceutica e dell’agroalimentare costituiscono due punti di riferimento imprescindibili per lo sviluppo del territorio. Sarà nostro impegno prioritario favorire nuovi insediamenti e seguire da vicino con tutti gli strumenti a nostra disposizione, a cominciare da un’attenta programmazione europea, la crescita dell’economia regionale”.