giovedì, Settembre 11, 2025
Home Attualità Vittorito: incidente sul lavoro , morto operaio di 54 anni caduto da un ponteggio
Attualità

Vittorito: incidente sul lavoro , morto operaio di 54 anni caduto da un ponteggio

Scritto da redazione
Sulmona, 11 set.-Nuovo grave incidente sul lavoro oggi in Abruzzo. Vi ha perso la vita un operaio, Francesco Ortucci, di 54 anni  originario della provincia di Caserta. La tragedia si è verificata in un cantiere edile a Vittorito, dove l’uomo stava lavorando per conto di una ditta  impegnata nei lavori di ricostruzione post sisma e  sarebbe caduto da  un ponteggio  di oltre dodici metri.

 L’urto è stato violento e ogni tentativo di soccorso dei colleghi è stato inutile perché quando è arrivata l’eliambulanza l’uomo aveva già cessato di vivere. Sul posto si sono arrivati anche carabinieri e ispettori della Asl1. 

Sembra anche che l’uomo nei giorni scorsi si sarebbe sentito male durante l’attività lavorativa. Intanto la Procura della Repubblica di Sulmona ha aperto un apposito fascicolo sull’accaduto ed ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima 

Lascia un commento

