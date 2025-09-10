Eletto il nuovo Senato Accademico Università di Teramo

Resterà in carica per tre anni-

Teramo, 10 settembre Si sono svolte questa mattina le elezioni per il rinnovo del Senato accademico dell’Università degli Studi di Teramo, l’organo collegiale rappresentativo di tutte le componenti della comunità accademica, che svolge funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, raccordo e controllo.

Il Senato accademico è presieduto dal Rettore e composto da diciannove membri: i direttori di Dipartimento, nove rappresentanti dei docenti di ruolo, tre rappresentanti degli studenti, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e di biblioteca.

Gli eletti restano in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che vengono rieletti ogni biennio. Le votazioni di oggi hanno riguardato il rinnovo dei rappresentanti dei docenti e del personale.Risultano eletti i docenti Claudio D’Addario, Leonardo Della Salda, Tiziana Di Cimbrini, Tito Forcellese, Alessia Luciani, Massimiliano Mezzanotte, Danilo Pelusi, Maria Angela Perito e Lucia Giuditta Sciannella. Come rappresentante del personale è stato eletto Alessandro Santori.Nella stessa consultazione sono stati eletti anche i cinque rappresentanti della Consulta del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca

Mi congratulo con tutti gli eletti – ha dichiarato il magnifico rettore Christian Corsi – ai quali auguro un buon lavoro. Sono certo che con competenza e dedizione porteranno un contributo di valore e favoriranno il confronto costruttivo. Il Senato accademico riveste un ruolo cruciale nella definizione delle linee d’indirizzo e nel governo dell’Ateneo, ancor di più in un momento storico in cui le sfide accademiche e sociali sono molteplici e complesse. Sono certo che insieme proseguiremo con impulso nella realizzazione del Piano strategico di sviluppo dell’Università di Teramo, con una crescita di valore per tutto il territorio. Voglio anche rivolgere un ringraziamento a tutti i senatori uscenti che mi hanno affiancato con entusiasmo nel mio primo anno di mandato rettorile”