Atletica: Matteo Tiriticco a Camerino sfiora i 16 metri nel peso e si proppne per gli italiani di società

Sulmona, 10 settembre-Alla vigilia dei Campionati Italiani di società, in programma a Modena il 26 e 27 settembre, gli atleti sulmonesi della Gran Sasso Teramo, cresciuti nella scuola dell’ASD Amatori Atletica Serafini si stanno mettendo in evidenza dimostrando di essere già pronti per un campionato di vertice.

A Camerino, l’altro giorno, in occasione del 9° Meeting Unicam open Matteo Tiriticco ha lanciato il peso ( kg 5) a m. 15,96 , quasi 16 m, vincendo la gara e realizzando la migliore prestazione abruzzese dell’anno oltre ad entrare tra i primi 10 ( 8° posto) nel ranking nazionale nella categoria allievi. Tiriticco nella stessa giornata ha anche vinto il lancio del disco scagliando l’attrezzo oltre 46 m, confermando anche qui la sua posizione di vertice nella classifica regionale.

Da molti anni Sulmona non esprimeva, nel settore lanci dell’atletica, un atleta così forte soprattutto nel peso. L’ultimo di gran livello è stato negli anni 90 Matteo Buccilli, allora studente alla media Serafini che nel suo periodo di attività si impose tra i più bravi in campo nazionale sia ai Giochi della Gioventù che ai Campionati Italiani allievi.

Nel Meeting di Camerino va anche segnalata la vittoria di Susanna Antonelli nel lancio del peso.