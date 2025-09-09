Trasporto Pubblico Locale, a Sulmona da Ottobre  toccherà a TUA

La Giunta comunale ha definito le procedure per garantire un servizio pubblico efficiente alla collettività-

Sulmona,9 settembre- Nella mattinata odierna la Giunta Comunale ha provveduto all’adozione di due importanti provvedimenti di cui il primo, volto alle necessarie variazioni di bilancio, ed il secondo, alla definizione delle modalità di gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale.

L’amministrazione comunale ha ragionato sulla possibilità di esternalizzazione del TPL e sin dal suo insediamento, riscontrando le enormi carenze in relazione ad un servizio ormai ridotto al minimo, si è immediatamente messa a lavoro.



Dall’analisi effettuata è stata definita la necessità di un affidamento diretto d’urgenza, proprio per superare il periodo di crisi immediata, in ottica anche della riapertura delle scuole; un atto propedeutico, quest’ultimo, per procedere con l’avviso di preinformazione e quindi, successivamente, con l’affidamento diretto attraverso le modalità dettate dal Regolamento (CE) n. 1370/2007.

La scelta dell’operatore economico è ricaduta sulla TUA SpA, società pubblica della Regione Abruzzo che già serve il territorio della Valle Peligna permettendo di garantire un servizio pubblico essenziale alla collettività. Saranno evitate, in questo modo, interruzioni di sorta, nell’ottica del raggiungimento di un’integrazione ottimale, e di un incremento in termini di efficienza ed efficacia del servizio.

Federica La Porta, Assessore comunale ai trasporti



Gli atti saranno portati all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale garantendo, con il mese di ottobre, l’avvio di questa nuova fase del TPL nella nostra Città.

Va evidenziato che con questa modalità di gestione non ci saranno costi aggiunti per il Comune, atteso che le attività di TUA saranno ristorate con il solo contributo regionale comprensivo anche dell’Iva.Dopo anni di attesa, questo risultato rappresenta un traguardo storico per la nostra città e rappresenterà il primo grande obiettivo raggiunto da questa amministrazione.L’inizio di una nuova fase all’insegna della qualità e dell’efficienza. Finalmente, la nostra città potrà contare su un servizio moderno e all’altezza delle reali esigenze dei cittadini.