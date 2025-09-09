martedì, Settembre 9, 2025
Sulmona: No all’inceneritore, la città  vuole organizzarsi e difendersi

Scritto da redazione

Intanto la politica continua ad essere assente,non parla e non si muove

Sulmona,9 settembre- I cittadini e le associazioni contrari al progetto del nuovo inceneritore che la Get Energy intende realizzare a Sulmona tornano a riunirsi per organizzare la prossima fase della mobilitazione.

 Dopo la partecipata assemblea pubblica del 28 agosto, che ha visto la presenza di circa 150 persone, è stato convocato un nuovo incontro operativo per mercoledì 10 settembre 2025 alle ore 17:30.L’appuntamento è fissato presso la sede della CGIL di Sulmona, in Via Vicolo del Vecchio.

 L’incontro ha l’obiettivo di strutturare e dare concretezza alle istanze emerse durante la prima assemblea, trasformando la partecipazione in una forza organizzata e capace di agire.La grande affluenza all’assemblea del 28 agosto ha dimostrato in modo inequivocabile la preoccupazione e la contrarietà del territorio rispetto a un progetto che riteniamo dannoso per la salute e l’ambiente. 

Ora è il momento di passare dalle parole ai fatti. Dobbiamo organizzarci, definire le nostre future linee d’azione e decidere insieme come proseguire la lotta per difendere la nostra valle.

L’incontro è aperto a tutti i cittadini, i comitati e le associazioni che intendono dare il proprio contributo attivo per fermare la realizzazione dell’inceneritore. 

L’organizzazione invita la cittadinanza a non mancare, per consolidare il fronte comune e pianificare i prossimi passi della protesta”.
Appuntamento: Incontro Operativo Contro l’Inceneritore
Data: Mercoledì 10 settembre 2025

Orario: 17:30;Luogo: Sede CGIL, Via Vicolo del Vecchio, SulmonaForum H20 Casa Di Vetro  Coordinamento per il clima fuori dal fossile 
Forum Ambientalista 

