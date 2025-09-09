martedì, Settembre 9, 2025
Attualità

Sabato la presentazione del volume “ Storie di un paese: Bagnaturo e la Vinicola Di Prospero” 

Sulmona, 9 settembre-  Sarà presentato il prossimo 13 settembre, alle ore 16, nel Cortile Largo Querceto d’Orsa in località Bagnaturo, il libro “ Storie di un paese: Bagnaturo e la Vinicola Di Prospero” di Vincenzo Pizzoferrato a cura di Massimo Di Prospero

 L’iniziativa  è stata promossa dall’Associazione Culturale Athena, in collaborazione con la Casa delle Culture di Sulmona ed il patrocinio delle Municipalità dei  Comuni di Pratola e Sulmona  e della Fondazione Cassa di Risparmio dell’Aquila. 

 Il programma prevede nella prima parte i saluti delleAutorità presenti. 

Seguirà la presentazione dell’iniziativa editoriale  da parte di Massimo Di Prospero mentre  Fabio Valerio Maiorano Deputato Abruzzese di Storia Patria illustrerà il significato e le caratteristiche dello stemma di Montagna d’Orsa . 

Il giornalista Giovanni Ruscitti dialogherà con Vincenzo Pizzoferrato, autore della pubblicazione.  

La seconda parte del programma vedrà la partecipazione della consigliera regionale Carla Mannetti – Presidente della Commissione regionale per la legislazione e dell’assessore al turismo Daniele D’Amario che tratteranno alcuni temi collegati al fenomeno dello spopolamento e sulle iniziative che si intendono adottare.  

Moderatrice dell’ incontro sarà Rosa Giammarco.  

Subito dopo alcuni poeti declameranno le loro poesie.  

Alle 17,30 a conclusione della manifestazione sarà  possibile visitare la storica azienda vinicola “Di Prospero” 

 “ La nostra iniziativa– ha spiegato il Presidente dell’Associazione Athena, Massimo Di Prosperovuole essere soprattutto  un contributo per avviare un’occasione di riflessione attorno alla storia di una comunità, un  angolo  straordinario del nostro Abruzzo che sorge ad un’altezza di 357m slm  nascosto in mezzo a una natura incontaminata che aveva costruito e vissuto una propria storia straordinaria attorno  alla azienda vinicola Di Prospero. Infatti  subito dopo la Seconda Guerra Mondiale la vinicola Di Prospero, riuscì a conquistarsi, grazie alla propria attività, un posto di assoluto rilievo facendo conoscere i propri vini a livello internazionale contribuendo, contemporaneamente, allo sviluppo economico di Bagnaturo. Un processo che aveva alimentato i sogni e le speranze di tanti lavoratori e loro famiglie  per costruire tutti insieme un divenire migliore”   

