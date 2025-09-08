Quaderni Meridionali: un progetto editoriale critico

Dire e dare al Mezzogiorno ciò che gli spetta da sempre

Sulmona,9 settembre– Quando ci si trova dinnanzi alla parola quaderni è lecito e spontaneo immaginare il suono di una campanella, tornare con la mente ai tempi della scuola. Se, come nel caso di specie, si parla di Quaderni Meridionali il salto temporale, all’indietro, dev’essere sicuramente più corposo e deciso. Serve capacità di critica, senso della scoperta e soprattutto, ci si deve, preparare ad abbandonare gran parte degli stereotipi che da sempre abitano menti e coscienze. Tutto senza perdere di vista l’importanza di un futuro dinamico che, è pargolo da allevare ai capezzoli di un passato che va conosciuto, scandagliato e valorizzato.

L’appuntare, il crearsi un promemoria su un taccuino o un quaderno, trova le sue fondamenta nella volontà di essere precisi e di aver metodo di conservazione e di divulgazione. Creare un progetto editoriale identificabile in Quaderni Meridionali, verosimilmente significa voler dotare il lettore di angolazioni di lettura inaspettate, spesso insospettabili. Non a caso qualcuno ebbe ad asserire, a ragione, che la storia la scrivono i vincitori. Utile, provare a leggere ciò che esce dal calamaio di una storia che, ha il solo intento di far conoscere ipotesi meno avvalorate, ma non per questo meno credibili e meno sudate.

Il progetto editoriale Quaderni Meridionali viene alla luce, quindi, perché il Mezzogiorno abbia la possibilità di dire la sua, senza dover passare per il già noto, per il già detto e per il poco contestato.

La Prima Serie N.1 di questa rivista storica è stata battezzata nel maggio 2025, il suo direttore editoriale si identifica in Mario Garofalo. A questa reputazione importante si affiancano i contributi di studiosi, autori e di risorse umane pregiate ed autorevoli. Il primo numero annovera, fra le tante prestigiose firme, quella di Gianluigi Chiaserotti, di Claudia di Cino e di Pina Mareschi. In ordine hanno contribuito con saggi originali ed accattivanti come il -“Gattopardo”: Una tradizione non solo meridionale. – Il Santuario di santa Maria in Basilico- e -Le prime attestazioni scritte in lingua volgare nel meridione d’Italia. – l’elenco sarebbe lungo, le firme numerose e i fatti trattati tanti e diversi, provare per credere, più precisamente, leggere per credere!

La paternità di questa novità che, rompe gli argini, per dare al Mezzogiorno d’Italia, un volto nuovo improntato alla discussione e al confronto è di Mario Garofalo. La sua passione per la storia e per l’attuale dinamismo del Sud Italia è radicata e matura, da ciò mediante un profilo social personale, ha iniziato a raccontare fatti, episodi e verità nuove o poco praticate. Questo inizio plauso ampiamente, ha condotto alla creazione di Quaderni Meridionali, siamo dinnanzi ad un progetto nel progetto. Quaderni Meridionali è nel ventre di un corpo editoriale più grande, la testata giornalistica QuintaPagina.eu ne è balia attenta ed affezionata.

Questo laboratorio di saperi, proprio come una bottega artigiana, crea originalità, scommette sul contatto e la manualità. Raggiunge i cuori dei paesi, arriva nelle piazze, nei palazzi storici, innescando pulsi culturali imprevisti e incontenibili. Tutto si anima e ci si ritrova a ragionare di attualità e di storia, di turismo e di politica, di sanità e di identità territoriale, senza premeditazione alcuna. Il nuovo, il diverso e lo sconosciuto rapiscono, chiedendo un riscatto insolito. Tentano, difatti, di “esigere e di estorcere” menti libere, ribelli e non condizionabili.

Il tutto si arricchisce con le foto, in calce, di documenti detenuti negli archivi, piccole mappe e tavole con scala 1: 25.000 che, raccontano di monasteri, di patrimoni, della linea Gustav e, di municipalità come Villa Santa Maria. Questo è solo l’inizio ed è solo il primo numero. Le note a piè pagina introducono meticolosamente a fonti ricercate, spesso con caratteri di interdisciplinarità.

Non, uno scritto solo per appassionati, un punto di partenza per i curiosi e per chi ama l’avventura. Essere disposti ad aprirsi a nuove narrazioni è un essere propensi all’avventura. D’altronde quando ci si imbatte in pagine che parlano di carteggi, sospetti ed ambiguità, la peripezia è dietro l’angolo e le vicissitudini diventano commensali quotidiani.

Introdurre alla critica, abituare a prospettive ed angolature nuove è educativo e garantisce riscatto dalle sudditanze. In questo crede il direttore editoriale Garofalo e le firme che hanno reso realtà tangibile Quaderni Meridionali. Raccontare i vinti è equità sociale ed è giustizia storica. Le memorie possono essere contese, sicuramente meglio contese che sconosciute.

La ciliegina sulla torta, di questa prima pubblicazione, la impersona la storica foto di copertina del fotografo Luciano Cristicini, che tanto profuma di ciò che è stato e tanto invoglia a credere, a provare a dare, per ciò che sarà.

Quello che intende compiere Quaderni Meridionali è un’operazione di pronto intervento, che non priva della sperimentazione metodologica, del dibattito scientifico, bensì, mira a vedere con vero senso di civiltà e onestà intellettuale, la cervellotica questione meridionale. La questione meridionale, così affrontata nel progetto trattato, porta a far risaltare il valore intrinseco del Mezzogiorno, dove l’espressione artistica, scientifica, intellettuale e via discorrendo sono, sempre, motivo di trasformazione e di entusiasmo.

La crescita passa per tutto ciò che si discosta dalla staticità e dall’ingabbiato.

In questo crede Mario Garofalo, la cui storia personale è nella storia del Sud Italia e, in questo credono le corpose e laboriose menti che lo affiancano. La bellezza di questo progetto editoriale risiede, altresì, nell’accoglienza. Benvenuto è chiunque voglia apportare contributi eccelsi e valevoli.

Una fiera forma di “resistenza” aspetta lettori che scoprendo strategie culturali e politiche ambigue e personalistiche desiderano dare libertà al proprio pensiero e al proprio ruolo nella società a cui appartengono.

Si potrebbe ipotizzare di far arrivare sui banchi di scuola Quaderni Meridionali?

Cesira Donatelli