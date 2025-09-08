Sulmona, cento giorni  di governo a Palazzo San Francesco senza risultati

L’assenza del sindaco “ a cui tutti augurano di ristabilirsi al piu’ presto” ha messo a nudo ” i limiti della nuova amministrazione comunale” senza idee e senza risultati. Un po’ troppo per una città che ha bisogno di scelte precise e decisioni coraggiose ( ma il programma di mandato non doveva essere presentato con la nascita della nuova Giunta?). Stamattina una riunione veloce del Consiglio comunale ( ma anche la comunicazione difetta perché nessuno ne sapeva nulla) ha affrontato il problema del nuovo segretario comunale con una decisione che ha infiammato già il dibattito politico, posti nuovi interrogativi e tutti i consiglieri di opposizione hanno votato contro.Ecco perché.

Sulmona,8 settembre- “A cento giorni dal suo insediamento la maggioranza di centro destra non può rivendicare nessun risultato, nemmeno di ordinaria amministrazione e vive una situazione di oggettiva difficoltà per l’assenza del sindaco -al quale inutile anche solo ribadirlo- tutti auguriamo di ristabilirsi al più presto, perché la sua guida è necessaria ad affrontare problemi e dossier che finora non sono stati nemmeno aperti.

In questa situazione complicata- sostengono le Le forze politiche di minoranza (Pd,Sbic, Scf)-appare significativo che la sua prima decisione importante e legittima – quella di cambiare la figura decisiva del segretario generale del comune – avvenga scegliendo la modalità della convenzione con la Provincia dell’Aquila per condividere part time il lavoro di uno stesso dirigente.

Avere un segretario generale a mezzo servizio- si legge ancora nel documento-significa o sottovalutare i problemi che ha di fronte la città o accettare che questi possano essere affrontati un giorno si e uno no dalla figura cruciale di riferimento della macchina amministrativa del comune, quella che deve interfacciarsi quotidianamente con la gestione politica, dal sindaco, alla giunta, al consiglio comunale.

Per questo motivo tutti i consiglieri di opposizione hanno votato contro questa scelta che rivela, quasi programmaticamente, una idea di gestione rivolta più alla sopravvivenza che a una visione di governo e di rilancio della città.



Sulmona si è affidata e fidata di una maggioranza che prometteva di invertire la rotta del declino e invece comincia accettando di utilizzare un dirigente importante- di cui non discutiamo sia chiaro professionalità e competenza- nel peggiore dei modi. E non vale il ragionamento del risparmio e delle sinergie sull’uso delle risorse della macchina amministrativa e sul lavoro da remoto che può risolvere ogni problema.

Resta il punto che, dopo cento giorni di poco o nulla, la prima decisione importante che poteva e doveva rafforzare anche il valore dell’impegno a lavorare tutti quotidianamente a Palazzo San Francesco, come aveva più volte ricordato lo stesso Sindaco in campagna elettorale, diventa invece quella di fare una scelta al ribasso che la città non merita.

Saranno i prossimi mesi- conclude la nota- a dimostrare se questa maggioranza e le sue scelte saranno all’altezza dei problemi da affrontare. Quello che è certo è che il primo passo importante è stato nella direzione sbagliata”.