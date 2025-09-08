lunedì, Settembre 8, 2025
Regione Abruzzo

“La forza dell’acqua” venerdì 12 settembre convegno di studi

Scritto da redazione

Proposta riforma sistema idrico integrato in  Abruzzo

L’Aquila, 8 set.tembre  ‘La forza dell’acqua’ è il tema di un convegno organizzato per  venerdì 12 settembre alle ore 16:30 presso La Chiave dei Trabocchi, San Vito Chietino (Ch). L’iniziativa, organizzata dal gruppo Forza Italia in Abruzzo, nasce per presentare e discutere la proposta di legge recante la riforma del sistema idrico integrato in Abruzzo, a firma del Presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri”, si legge in una nota della segreteria politica.

“Una proposta – spiega Sospiri – che intende dare risposte concrete alle criticità gestionali, infrastrutturali e organizzative del settore, con l’obiettivo di garantire efficienza, sostenibilità e qualità del servizio idrico per cittadini, imprese e territori. Al convegno interverranno autorevoli rappresentanti del Governo, delle istituzioni regionali e nazionali, insieme a esperti e tecnici del settore, per analizzare nel dettaglio contenuti, prospettive e ricadute della riforma”.

Tra i relatori: Gilberto Pichetto Fratin – Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Marco Marsilio – Presidente della Giunta Regionale, Lorenzo Sospiri – Presidente del Consiglio Regionale e promotore della proposta di riforma, Nazario Pagano – Presidente Prima Commissione Affari Costituzionali Camera dei Deputati, Daniele D’Amario – Sottosegretario della Giunta Regionale, Roberto Santangelo – Assessore Regione Abruzzo, Emiliano Di Matteo – Presidente II Commissione Ambiente, Sara Marcozzi – Responsabile Regionale Dipartimento Ambiente e Territorio Forza Italia.

 “Il convegno – conclude la nota – sarà un momento di confronto aperto e costruttivo, volto a condividere con istituzioni, addetti ai lavori e cittadini le linee guida di una riforma attesa e necessaria per il futuro dell’Abruzzo”. 

