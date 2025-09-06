Daniela Di Santo nella Camera di commercio italo-lussemburghese

Daniela Di Santo

L’Aquila,6 settembre- – L’Assemblea dei soci della Camera di commercio Italo-Lussemburghese ha approvato la nomina dell’architetto abruzzese, Daniela Di Santo, quale nuovo componente del Consiglio di amministrazione dell’Ente. La decisione è stata formalizzata nel corso della riunione di oggi, confermando l’ingresso della professionista nell’organo del direttivo dell’istituzione.

Daniela Di Santo è abruzzese, la madre è di Manoppello (Pescara) il padre di Roccapia (L’Aquila), la famiglia ha vissuto a Pescara. È direttore di ‘Le Fonds Belval’ il fondo pubblico delegato alla realizzazione delle opere di interesse pubblico su una trentina di ettari, dei 120 originariamente occupati dalle acciaierie a Belval, progetto avveniristico che porterà alla completa trasformazione di uno dei più grandi centri siderurgici del Lussemburgo.

Il quartiere Belval accoglie, all’interno della Città delle scienze, della ricerca e dell’innovazione, l’Università di Lussemburgo, centri di ricerca, amministrazioni pubbliche, servizi culturali e spazi commerciali. Importante il recupero delle strutture industriali esistenti, come gli altiforni e gli edifici vicini, per esempio Möllerei, vecchio deposito di minerali e coke, trasformato in biblioteca universitaria. Il quartiere dovrà svilupparsi sempre di più a misura d’uomo, offrire spazi e servizi, limitare l’uso dell’auto in favore della mobilità sostenibile, attrarre investimenti, studenti, ricercatori, imprese e accogliere la ‘Luxembourg Space Agency’ che gestirà un campus spaziale.