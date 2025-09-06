Penultima “Apericena Letteraria” Estate 2025 del Team Università D’Annunzio

– Soluzioni da inquinamento del “fast fashion”. Martedì 9 settembre.

SULMONA– Dopo il successo da sold out dell’incontro internazionale del primo settembre “architettato” dai professori Angelucci, Angrilli e Misino su “Urban Waterscapes: Between Sea and River”,

la rassegna delle “Apericene Letterarie” del Team dell’Università D’Annunzio – Terza Missione, mirate al miglioramento della vita, presenta il penultimo appuntamento del 9 settembre 2025, nel Lungomare Matteotti di Pescara.

A cura della dott.ssa Cecilia Serafini si parlerà dei danni del “fast fashion” e le soluzioni che possono essere adottate.

Il “fast fashion”, ovvero la “moda veloce”, a cui siamo abituati, è considerato il comparto più inquinante dell’economia mondiale. Ciò che buttiamo o rimandiamo indietro non scompare nel nulla, finisce spesso ammassato nelle montagne di rifiuti tessili: ad Accra in Ghana, o nel deserto di Atacama in Cile. Acquistiamo mediamente 26 kg di vestiti per persona all’anno, producendo 11 kg di rifiuti e i nostri acquisti compulsivi alimentano una macchina che sta mettendo a repentaglio la salute, non solo di chi vive nei Paesi in via di sviluppo, anche la nostra.

Ove le multinazionali delocalizzano, troviamo terrificanti scenari: fiumi blu per gli sversamenti della produzione di denim, valori di PH talmente alti da esser pari a quello della candeggina. Parliamo di sostanze chimiche che risultano cancerogene. Ma anche i nostri mari non sono in buone condizioni: con semplici lavaggi in lavatrice rilasciamo microplastiche derivanti da fibre sintetiche che, assorbite dai pesci, arrivano sulla nostra tavola, mettendo a repentaglio la nostra stessa salute.

Da consumatori occidentali dobbiamo iniziare a farci delle domande e mettere in atto tutte le soluzioni possibili. Dalla fibre rigenerate, al riciclo degli scarti tessili, fino ad arrivare all’upcycling (riciclo creativo), dando vita a nuovi oggetti di valore, possiamo trasformare gli scarti in ricchezza. Le vie d’uscita ci sono e vanno adottate.

Chiusura in musica live con i “Mr. Feynman”.



INFO EVENTO

📍Ristorante Pizzeria AUTENTIKO presso Stabilimento SOLE LUNA –

📍 Lungomare G. Matteotti 112, Pescara

📅 26 Agosto 2025

🕕 Ore 20.30

ℹ️ Info: [Cecilia Serafini, +39 380 454 9604 whatsapp], possibilità anche di prenotare direttamente presso il ristorante 085 375274

Giovanni Pizzocchia