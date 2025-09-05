sabato, Settembre 6, 2025
Atletica: Ottaviani continua a crescere sui m.200

Dopo il 22”30 a Rieti arriva il 22”28 a Barletta

 Sulmona, 5 settembre Simone Ottaviani sabato a Rieti ha corso i 200 m in 22”30 in una gara dove lo ha visto secondo dietro l’olimpionico Filippo Tortu che proprio nella città sabina ha effettuato un test per i Campionati del Mondo in programma a Pechino a fine mese, mentre martedì a Barletta l’atleta sulmonese, tesserato quest’anno con la Gran Sasso Teramo si è migliorato fermando il cronometro sul tempo di 22”28. Le due prove, così ravvicinate fanno intendere che Ottaviani ha raggiunto la giusta condizione per affrontare il 27 e 28 settembre a Modena la Finale Nazionale di società allievi e sopportare nel contempo almeno la gara dei 200 e dei 400 ostacoli. 

Si tratta di un percorso già tracciato all’inizio della stagione di atletica che dovrà portare il giovane ovidiano a migliorare il record abruzzese nel mezzo giro di pista e quello dei 400 ostacoli attualmente detenuti dall’aquilano Leonardo Puca. 

