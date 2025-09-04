Introdacqua: incontro pubblico per valorizzare l’impegno dei giovani nella costruzione della pace

– L’iniziativa è in programma per lunedì 8 settembre ( ore 17,00).Il ruolo del Servizio Civile-

Introdacqua

Introdacqua, 4 settembre– Per Il Comune di Introdacqua è motivo di soddisfazione ospitare questa iniziativa che è un’occasione per i giovani del territorio di conoscere il nostro paese e aiutarci a renderlo sempre più vivibile e accogliente.

Insieme agli altri enti di servizio civile appartenenti al CESC Project vogliamo mostrare concretamente come si possa fare rete a partire dai giovani per rigenerare e riprogettare i nostri territori con impegno, creatività e visione del futuro.

L’incontro dal titolo “Costruire la Pace dal Basso. Storie, esperienze, visioni” si terrà a Introdacqua in Piazza Attilio Susi presso l’Auditorium comunale “Rino Panza”, il prossimo lunedì 8 settembre alle ore 17.00 ed è organizzato in collaborazione con il CESC Project.

E’ una iniziativa realizzata in occasione della giornata di formazione dei giovani operatori volontari in servizio presso i Comuni di Introdacqua, Aielli e Anversa degli Abruzzi, dell’Associazione Comunicare di Aielli e della cooperativa sociale Il Girasole di Raiano e Torre de Passeri e nell’imminenza del nuovo bando per i giovani per partecipare al servizio civile ambientale e agricolo.

“Dal 9 gennaio 2012 ad oggi – dichiara iI Sindaco di Introdacqua Cristian Colasante – oltre 30 giovani hanno svolto il servizio con il Comune di Introdacqua e tra questi ci sono anche io. Abbiamo realizzato 10 progetti di servizio civile di cui uno anche con il programma Garanzia Giovani, e siamo tra gli enti locali del territorio tra i più attivi e con maggiore esperienza nel servizio civile. Siamo felici di ospitare ad Introdacqua per il momento di formazione generale anche i giovani dei nostri enti partner perché lavorare insieme rappresenta per noi un valore aggiunto e un’opportunità di crescita per tutta la nostra comunità”.

“Attraverso la presentazione di due libri vogliamo far conoscere ancora di più il servizio civile – dichiara inoltre Rossano Salvatore curatore del libro sui 25 anni del CESC Project, e omaggiare questa storia iniziata con i primi obiettori di coscienza al servizio militare, raccontati ne “La sporca pace. Storia della mia obiezione” scritto da Mario Pizzola che sarà presente all’evento.