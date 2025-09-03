Vertice in Prefettura sulla Situazione ordine e sicurezza pubblica nella provincia dell’Aquila

Sulmona,3 settembre- Si è svolta questa mattina in Prefettura una riunione di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto, Giancarlo Di Vincenzo, con la partecipazione dei vertici provinciali delle Forze di Polizia

.Nell’occasione il Prefetto ha espresso un sentito ringraziamento al Questore e ai Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza per la gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione dei numerosi eventi che hanno caratterizzato la stagione estiva provinciale con l’affluenza di numerosi turisti, tra i quali la 731esima edizione della Perdonanza Celestiniana all’Aquila, la Giostra Cavalleresca di Sulmona, il ritiro della “S.S.C. Napoli Calcio” a Castel Di Sangro e le ulteriori manifestazioni nel territorio marsicano, con particolare riferimento al Comune di Avezzano.Analogo ringraziamento viene rivolto dal Prefetto ai Sindaci dei Comuni interessati dagli eventi per la predisposizione di adeguate pianificazioni con le misure di safety e security necessarie per la migliore gestione degli eventi.

Si è poi passati ad esaminare la situazione generale dell’ordine e della sicurezza pubblica nella provincia, dalla quale è emerso che continua la flessione degli indici di delittuosità.Al 31 agosto 2025 si registra, infatti, una diminuzione del -11,50% dei reati rispetto al medesimo periodo dello scorso anno.In questa direzione, al fine di mantenere alta l’attenzione, è stata disposta una ulteriore intensificazione dell’attività di controllo del territorio, anche mediante servizi interforze concentrati, in particolare, nel Capoluogo e nei Comuni di Avezzano e Sulmona