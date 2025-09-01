Sulmona: Sul futuro dello stabilimento Marelli non c’è piu’ tempo da perdere

– subito di un consiglio comunale straordinario-

Sulmona, 1 settembre– Questa mattina, i gruppi consiliari di minoranza hanno protocollato la richiesta di convocazione urgente di un Consiglio comunale straordinario dedicato esclusivamente alla situazione dello stabilimento Marelli di Sulmona.

La decisione nasce dalla preoccupazione sempre più diffusa e condivisa per il futuro produttivo del sito e, con esso, per il destino occupazionale di centinaia di lavoratori e delle loro famiglie. Negli ultimi mesi, segnali chiari e sempre più allarmanti stanno emergendo sul piano industriale, con possibili dismissioni e delocalizzazioni che mettono in discussione la tenuta stessa dello stabilimento. Crediamo che il consiglio comunale debba assumersi pienamente la responsabilità di affrontare questa crisi, aprendo un confronto pubblico, trasparente e urgente su quanto sta accadendo.

“Il consiglio che chiediamo oggi – hanno spiegato i consiglieri di minoranza-si inserisce nella scia del consiglio straordinario già convocato dalla passata amministrazione: un primo passo importante verso un impegno istituzionale condiviso. Un percorso che, però, è stato bruscamente interrotto a causa della caduta dell’amministrazione, provocata da chi ha preferito giochi di potere e dinamiche di palazzo ai problemi reali della città. Se quel lavoro fosse proseguito, oggi forse non saremmo qui a dover ricominciare da capo. Ma nonostante tutto, noi crediamo che sia ancora possibile rimettere al centro le priorità vere, a partire dalla difesa del lavoro e dello stabilimento Marelli.

Chiediamo, quindi, che l’amministrazione si attivi rapidamente per la convocazione del Consiglio e confidiamo che l’intero consiglio comunale voglia raccogliere questa sfida con senso di responsabilità e unità”.