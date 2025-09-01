La prof. Morena La Barba: madrina del cinema d’emigrazione abruzzese in Svizzera

A 60 Anni dalla Tragedia di Mattmark

di Sergio Venditti *

Sulmona, 1 settembre– Certamente tra i personaggi più noti dell’emigrazione abruzzese in Svizzera, la Prof.Morena La Barba ha saputo conquistarsi, con la tenacia ed il talento della nostra terra,uno spazio unico.

Lei originaria di Canosa Sannita, nella Marrucina chietina, ha conseguito la Laurea all’Università di Bologna, in Scienze Politiche, seguita da studi, stage e collaborazioni prestigiose, specializzandosi nel campo delle tecniche audiovisive.

Tutto questo ricco bagaglio di conoscenze ha portato la Dott.ssa La Barba a vincere il concorso presso l’Università di Ginevra, dove ora insegna al Dipartimento di Sociologia, mantenendo continui contatti con il mondo accademico, anche del nostro Paese.

In questi giorni ha partecipato a un evento unico:”La Vetrina-Swisse Culture in Venice“, con due serate e tre film svizzeri restaurati, in particolare riproponendo un regista a lei caro, Alvaro Bizzarri, (nato a Pontepetri, in provincia di Pistoia nel 1924, scomparso a 90 anni), con il suo film storico “Lo Stagionale”:”E’ la storia di un uomo che, nella sua situazione non ha che un’alternativa: rientrare nel suo paese o ingaggiare una lotta che è del tutta estranea alla sua concezione del mondo ed al suo carattere”. Poi quest’ anno vede il triste anniversario del 60^ anniversario della sciagura di MattMark (nel cantone Vallese), che vide perire tra le 88 vittime ben 56 italiani, tra cui 4 abruzzesi, contribuendo a cambiare la nostra stessa emigrazione in terra elvetica.

Come ricordò in un bel libro, Nicola Verna (“Bruciati dal Ghiaccio” – Ires Abruzzo Ed.), tra le vittime del chietino,c’era anche una donna, Ginetta Bozzi, di Gessopalena. Quest’ anno le celebrazioni congiunte dello stesso Governo italiano, con il Ministro degli Esteri On. Antonio Tajani e dell’On. Ignazio Cassis, già Presidente della Confederazione Svizzera, testimoniano la volontà di non dimenticare questa ed altre tragedie dell’emigrazione,come quella di Marcinelle, in Belgio, con il sacrificio di tanti lavoratori sradicati dai propri borghi per trovare fortuna altrove e che vi tornarono solo a “riposare in eterno”.

Prof. Morena La Barba

Per questo il dovere della testimonianza da lasciare in eredità alle nuove generazioni passa per tutti gli “strumenti della memoria“, tra cui proprio quello del “cinema d’autore” e dell’audiovisivo, oltre le tante pubblicazioni di articoli e libri, che pero’ andrebbero inseriti nei cicli scolastici, in perenne ricordo dei sacrifici e delle tragedie dei nostri padri. Per questo il lavoro di studio & ricerca, come quello della Prof.ssa Morena La Barba, va ancor più analizzato, per tracciare anche i nuovi elementi e confini dei fenomeni migratori,che indubbiamente sono cambiati, con i vorticosi processi di globalizzazione, in un mondo del lavoro iperspecializzato, ma sempre più iniquo, dove ancora non si garantisce abbastanza la dignità e la sicurezza dei processi produttivi, generando sfruttamento e precarizzazione.

Nel libro: “L’ emigrazione italiana in Svizzera nel dopoguerra” (Ed.Antipodes, 2013) di vari studiosi, tra cui proprio la nostra accademica, si legge, tra l’altro :“Le autorità elvetiche cercavano di arginare le stabilizzazioni dei lavoratori provenienti dalla Penisola attraverso provvedimenti che favorivano e incentivavano le presenze stagionali e temporanee, mentre limitavano l’acquisizione dei diritti civili e politici”.

“In risposta alle iniziative xenofobe, gli italiani si organizzavano dando vita ad programmi,c ome ad esempio quelle dei cineforum, volte all’integrazione, all’occupazione del tempo libero dei lavoratori, ma sopratutto alla loro istruzione e arricchimento culturale (Morena La Barba). “Degna di nota anche l’analisi di M. Pelli:” che vede nell’inasprimento delle discriminazioni razziali uno dei motivi del maggiore impegno degli italiani nelle lotte sindacali”.

Altresi degno di nota anche il saggio di C.Maire, che:”analizzando alcuni manifesti politici tra il 1965 e il 1981, arriva a individuare tre fasi: la costruzione dello stereotipo, la decostruzione e l’oblio. Osservando le immagini di propaganda politica, si nota come a diverse esigenze sociali corrispondono diverse figurazioni dell’immigrato italiano che,dopo decenni, non fu più visto come il portatore di conflitti e instabilità sociale”, (a cura di S.Rossetti). In particolare il lavoro ultraventennale della Prof.ssa. La Barba ha focalizzato molte di queste tematiche, con diversi “documentari sociologici“, a partire dal primo “La scaletta delle galline” del 2003, seguito da “La mia città”,”Le associazioni italiane in Svizzera” fino al “Regards sur le be’ne’volat” del 2011

*rivista “Tempo Presente “- Abruzzo

MMATINE D’AUTUNNE

Quanta malinconia questa mattina

per il cielo bianchiccio, senza canti!

E la campagna è triste come un pianto,

è come un pianto dolce senza fine…

E cadono dagli alberi le foglie

piano piano con un fruscio di trine…

Di tante belle rose nel giardino

oh quante spine son rimaste, quante!

Son sfiorite le rose, e piano piano

anche i sogni svaniscono; entro il cuore

della bella stagione ci rimane

un ricordo, ed un’ombra di dolore…

Canta una voce chiara da lontano:

Povero amore mio, povero amore!

Vittorio Clemente – Bugnara (AQ)