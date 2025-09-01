lunedì, Settembre 1, 2025
Prima Pagina

Bugnara: la fiaba musicale di “Lupi,gnomi e baba jaghe”, davvero un successo

Scritto da redazione
Scritto da redazione

Bugnara, 1 settembre– Nel nutrito e interessante cartellone  culturale che ha caratterizzato  l’estate bugnarese un posto di rilievo merita la seconda edizione dello straordinario concerto tenuto da oltre 70 flautisti provenienti da molte regioni italiane e da alcune nazioni europee  con in testa la Polonia.

 La fiaba musicale di “Lupi,gnomi e baba jaghe “ da “ Quadri di un’esposizione di Modest Musorghskij” con un adattamento teatrale preparato  dall’attore Gabriele Ciaccia, accompagnato dalle suggestioni pittoriche dell’artista Roberto Pavoni che si è tenuto, ieri domenica 31 agosto, nella centralissima piazza Vittorio Emanuele ed ha richiamato un pubblico numeroso e attento.

 L’iniziativa che già lo scorso anno aveva entusiasmato  le tante persone e turisti che d’estate affollano questo piccolo ma tanto caratteristico e vivace  centro, quest’anno la Falaut Flute Orchestra è tornata nell’ accogliente borgo di Bugnara che da alcuni mesi ha conquistato anche il riconoscimento di “Paese che legge”  

Un ringraziamento particolare in questa occasione che ,per la verità, ha avuto inizio sabato 30 agostocon una giornata di masterclass e studio del repertorio, culminata nel concerto di domenica 31 agosto,   l’Amministrazione comuale  ha voluto rivolgere soprattutto  alla giovane flautista bugnarese Cecilia Bonaventura per il suo apporto collaborativo alla buona riuscita della manifestazione

Ovviamente un ruolo essenziale ha svolto il Comune di Bugnara e a giudicare dai commenti del sindaco Domenico Taglieri, il Vice sindaco Michele Stinziani e soprattutto l’assessore alla cultura Antonietta Pace  che guardano a questo appuntamento annuale  con grande interesse e tutti insieme ritengono che l’iniziativa è destinata a crescere ancora c’è da sperare ancora per altri appuntamenti analoghi per l’estate 2026

Cristina Di Vito

