Italia-Francia: Renzi, Bayrou? Ha ragione Meloni, leggi di buon senso volute da me 

Scritto da redazione
Roma, 01 set -Il primo ministro francese Bayrou “ha attaccato ieri l’Italia accusando il governo di aver fatto ‘dumping’ con riferimento alle leggi per attrarre capitali e talenti. Giorgia Meloni ha replicato negando ogni forma di dumping. Non sono mai tenero con Giorgia Meloni ma su questa storia ha totalmente ragione la presidente del Consiglio e soprattutto ha ragione l’Italia”. Lo scrive sui social il leader di Italia Viva, Matteo Renzi che aggiunge: “Le leggi cui Bayrou si riferisce, peraltro, le ho volute e approvate io dieci anni fa e sono leggi di buon senso che hanno riportato cervelli in Patria e tanti soldi all’erario”. “Invito il mio amico Bayrou – prosegue Renzi – a documentarsi meglio. E sia chiaro: io non perdo mai l’occasione per attaccare Giorgia Meloni quando sbaglia, ma su questa vicenda non ci penso neppure. Anche perche’ ha ragione l’Italia, non la Francia. Noi siamo persone serie: siamo all’opposizione della Meloni, non del Paese. E da 


