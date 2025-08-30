Sulmona: conclusa la preparazione della rappresentanza di atletica leggera per i campionati italiani di Viareggio

Sulmona,30 agosto– Si è concluso giovedì il “trittico” di tre giorni riservato al raduno regionale degli atleti abruzzesi che sono stati convocati a Sulmona per una serie di controlli in vista dei Campionati Nazionali in programma a Viareggio la prima settimana di ottobre.

Oltre 50 gli atleti presenti che nei tre giorni di allenamento sono stati seguiti dai tecnici della struttura federale. Nei giorni che gli atleti hanno concentrato la loro presenza all’Hotel Sagittario di Bugnara hanno dovuto rispettare un programma che prevedeva allenamenti nel pomeriggio sulla pista del Complesso sportivo “ N. Serafini” mentre nelle ore mattutine hanno recuperato le fatiche del lavoro in campo all’ interno della piscina del nuovo Complesso sportivo di “ Nestore Di Pillo “ di Prezza.

Tutto il lavoro svolto in questo “ trittico” servirà per riprendere la seconda parte della stagione e iniziare un percorso che metterà in evidenza il valore di ognuno nelle gare previste per questo mese.

Molto interesse è stato intorno a questa iniziativa che ha visto la presenza del sindaco di Prezza Marianna Scoccia e del giovane Assessore allo sport del Comune di Sulmona Alessandro Pantaleo e del Presidente regionale della Fidal Massimo Pompei che per l’occasione hanno portato il loro saluto e gli auguri per un buon Campionato Italiano.

Anche l’ASD Amatori Atletica Serafini con i suoi dirigenti ha fatto la sua parte assicurando oltre ad una buona permanenza nel nostro territorio, la disponibilità a fornire tutta l’attrezzatura utile allo svolgimento dei test previsti.

Durante i tre giorni di permanenza i giovani atleti abruzzesi hanno anche seguito con attenzione i suggerimenti della dott.ssa Lucia Colalancia , psicologa, che in una serata molto silenziosa ha trattato un argomento delicato come “ l’ansia da gara” .

“ E’ stata una bella esperienza per i nostri ragazzi , bella anche la location, bravi nell’organizzazione i dirigenti dell’Amatori Serafini il tutto potrebbe ripetersi anche il prossimo anno – ha detto il presidente del Comitato Regionale Fidal Massimo Pompei.”