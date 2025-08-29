“Storie di un paese: Bagnaturo e la Vinicola Di Prospero”  il volume di Vincenzo Pizzoferrato 

Sarà presentato il prossimo 13 settembre. Nell’occasione si parlerà anche del problema dello spopolamento. A conclusione sarà possibile visitare la storica azienda vinicola-

Sulmona,29 agosto- Sarà presentato il prossimo 13 settembre, alle ore 16, nel Cortile Largo Querceto d’Orsa in località Bagnaturo, il libro “Storie di un paese: Bagnaturo e la Vinicola Di Prospero” di Vincenzo Pizzoferrato a cura di Massimo Di Prospero.

L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione Culturale Athena, in collaborazione con la Casa delle Culture di Sulmona ed il patrocinio delle Municipalità dei Comuni di Pratola e Sulmona e della Fondazione Cassa di Risparmio dell’Aquila.

Il programma prevede nella prima parte i saluti delle Autorità presenti.

Seguirà la presentazione dell’iniziativa editoriale da parte di Massimo di Prospero mentre Fabio Valerio Maiorano Deputato Abruzzese di Storia Patria che illustrerà il significato e le caratteristiche dello stemma di Montagna d’Orsa .

Il giornalista Giovanni Ruscitti dialogherà con Vincenzo Pizzoferrato, autore della pubblicazione.

La seconda parte del programma vedrà la partecipazione della consigliera regionale Carla Mannetti –Presidente della Commissione regionale per la legislazione e dell’assessore al turismo Daniele D’Amario che tratteranno alcuni temi collegati al fenomeno dello spopolamento e sulle iniziative che si intendono adottare. Moderatrice dell’incontro sarà Rosa Giammarco.

Subito dopo alcuni poeti declameranno le loro poesie. Alle 17,30 a conclusione della manifestazione sarà possibile visitare la storica azienda vinicola “Di Prospero”

“La nostra iniziativa– ha spiegato il Presidente dell’Associazione Athena, Massimo Di Prospero-vuole essere soprattutto un contributo per avviare un’occasione di riflessione attorno alla storia di una comunità, un angolo straordinario del nostro Abruzzo che sorge ad un’altezza di 357 m slm nascosto in mezzo a una natura incontaminata che aveva costruito e vissuto una propria storia straordinaria attorno alla azienda vinicola Di Prospero. Infatti subito dopo la Seconda Guerra Mondiale la vinicola Di Prospero, riuscì a conquistarsi, grazie alla propria attività, un posto di assoluto rilievo facendo conoscere i propri vini a livello internazionale contribuendo, contemporaneamente, allo sviluppo economico di Bagnaturo. Un processo che aveva alimentato i sogni e le speranze di tanti lavoratori e loro famiglie per costruire tutti insieme un divenire migliore”